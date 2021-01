Oroscopo di domani 26 gennaio 2021: le previsioni e l’oroscopo del 26 gennaio degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo per domani martedì 26 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (un tuffo nelle novità) e Bilancia (esprimere il disagio).

Oroscopo di domani 26 gennaio 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): un tuffo nelle novità



Oroscopo Gemelli domani 26 gennaio: umore

La curiosità e la voglia di nuove esperienze è al top, dunque se gli amici di sempre dovessero lanciare degli inviti, potreste avere altre idee. Forse perché sarete intrigati da un nuovo interesse o da un’opportunità, vorrete lanciarvi senza se e senza ma.

E se si tratta di qualcosa di inedito, l’oroscopo segnala che sarete ancor più spinti a provare. Spesso l’impulsività può essere fonte di problemi ma un tuffo nel nuovo, altrettanto spesso può essere liberatorio. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che entri una somma di denaro che forse non vi aspettavate più.

Oroscopo Gemelli di domani 26 gennaio: amore

In coppia: non volete render conto a nessuno o giustificarvi. La riuscita della relazione dipende soprattutto da voi.

Soli: un/a ex potrebbe bussare alla vostra porta. Evitate di prendere decisioni impulsive, riflettete.

Oroscopo di domani 26 gennaio 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): comunicare il disagio

Oroscopo Bilancia di domani 26 gennaio: umore

La Luna in Cancro, oggi potrebbe spingervi a esprimere liberamente le emozioni, cosa provate riguardo ad alcune situazioni di lavoro o personali. Se fino a oggi avete tenuto tutto dentro, vorrete dire ciò che pensate senza girarci intorno, anche se ciò dovesse significare esprimere il fastidio o la frustrazione scatenati da alcuni episodi.

Non dovete star male per aver portato allo scoperto questo stato d’animo. Anche se susciterà negli altri un po’ di turbamento, l’oroscopo annuncia che è tempo che li mettiate al corrente del vostro disagio.

Oroscopo Bilancia di domani 26 gennaio: amore

In coppia: potreste pensare all’acquisto di una casa oppure ad avere un bebè. La relazione si rafforza.

Soli: negli affari di cuore, cercate di essere meno razionali e più spontanei. Fidatevi del vostro sesto senso.

Oroscopo domani 26 gennaio 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tensioni in alcune relazioni personali

Oroscopo Acquario di domani 26 gennaio: umore

Il buon aspetto tra la Luna e Marte vi regala splendide energie e nel lavoro sarete più che mai intraprendenti, porterete a termine con successo tutto ciò che inizierete con una perseveranza notevole. Al contempo, Mercurio nel vostro segno vi rende molto convincenti: se avete in mente un progetto troverete le parole giuste per persuadere chi avete di fronte ed eventualmente coinvolgerlo o ottenere il via libera.

Meno distese alcune relazioni con le persone care. Se avete provato frustrazione, l’oroscopo annuncia che tutto ciò che avete represso potrebbe, vostro malgrado, emergere in modo dirompente.

Oroscopo Acquario di domani 26 gennaio: amore

In coppia: il partner, se necessario, saprà prendervi con dolcezza e allontanare il malumore.

Soli: un flirt, un’attrazione passeggera… al momento vi sta bene, siete in attesa dell’altra metà della mela.

