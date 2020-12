Oroscopo di domani 27 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 27 dicembre

Oroscopo di domenica 27 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (cercate di rilassarvi) e Capricorno (un chiodo fisso).

Oroscopo del 27 dicembre, gli astri segnalano alla Vergine di non sovraccaricare il programma della giornata e al Capricorno che un problema è diventato un chiodo fisso.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 27 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): costretti ad affrontare una spesa



Oroscopo Toro umore

E’ una domenica in cui volete ampliare gli orizzonti, fare qualcosa di costruttivo che sarà determinante per il prossimo anno. Il buon aspetto Sole-Urano indica che approfondire alcune conoscenze o le abilità potrebbe essere d’aiuto. E vi distinguerete dalla massa. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che vi occuperete del budget o che ne dovrete parlare con un familiare.

Fatelo, non rimandate poiché avrete tempo per voi e vi sentirete tranquilli. E’ possibile che siate costretti ad affrontare una spesa di cui fareste volentieri a meno ma sembra che sia indispensabile.

Oroscopo 27 Dicembre Toro: amore

In coppia: bella complicità, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati. Insieme, siete felici.

Soli: potrebbe esserci un incontro, anche online, ma siete pregati di non partire in quarta.

Oroscopo 27 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): fate solo quel che potete

Oroscopo Vergine umore

Con la Luna in Gemelli vi riesce difficile rilassarvi mentalmente. E’ probabile che penserete alle cose da fare in casa o per le persone care. Cercate di non aggiungere altro al già intenso programma della giornata e fare solo quel che potete. Delegare potrebbe essere un’opzione oppure accettare che non tutto sia perfetto.

Datevi una calmata, evitate di stressarvi. L’oroscopo annuncia che è il momento di spezzare la routine, non quello di sfinirvi correndo dietro a mille cose! Vi metterete al riparo da preoccupazioni inutili.

Oroscopo Vergine amore

In coppia: potrebbe esservi un evento spiacevole, una sorpresa sgradita. La relazione vive una fase instabile.

Soli: se di recente avete vissuto una delusione, oggi riuscirete a superarla sarete più positivi.

Oroscopo 27 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un problema è un chiodo fisso

Oroscopo Capricorno umore

La soluzione a un problema personale potrebbe essere più semplice di quanto pensiate. A rendere tutto complicato siete voi poiché non riuscite a vedere una via d’uscita e vi bloccate. Lasciatevi in pace, rilassatevi e vivete il presente, fate in modo di rendervi più facile la vita!

L’oroscopo segnala che se è diventato un chiodo fisso potete pur sempre parlarne con qualcuno che vi farà vedere la questione in un’altra prospettiva e risolvere. Sapere che siete sulla strada giusta vi restituirà la tranquillità e vivere serenamente la giornata.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: godetevi questa domenica, rilassatevi e puntate alla tranquillità. I sentimenti contano molto.

Soli: bando alla consueta riservatezza e apritevi a nuove opportunità. Aprite le danze dell’amore.

.

Per tutti gli altri segni clicca qui.