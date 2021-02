Oroscopo di domani 27 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 27 febbraio

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di sabato 27 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (il futuro è promettente) e Capricorno (esperienze inedite).

Oroscopo del 27 febbraio, gli astri segnalano al Toro che il futuro è più promettente e al Capricorno che vuole vivere esperienze inedite.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 27 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il futuro è più promettente



Oroscopo Toro 27 febbraio: umore

La Luna Piena in Vergine, per il vostro segno è un eccellente passaggio e vi mette sotto i riflettori. Conversazioni online, videochiamate oggi dovete splendere, mostrare le abilità, la creatività, Attraverso un contatto in rete potrebbe nascere una nuova attività redditizia, una società con qualcuno.

Non ha senso, dunque, rimanere dietro le quinte quando potete sfruttare questa possibilità di stupire gli altri con il brillante talento e la personalità. Più in generale, dopo tanti eventi spiacevoli, il Plenilunio vi restituisce la speranza, il futuro vi sembra più promettente.

Oroscopo 27 febbraio Toro: amore

In coppia: meno parole e più tenerezza: è quel che oggi desidererà il partner. Lasciatevi andare.

Soli: anziché ritrovarvi in una situazione che non vi convince, preferirete rimanere per conto vostro.

Oroscopo 27 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): la volontà di cambiare

Oroscopo Vergine del 27 febbraio: umore

Le vostre più belle qualità risaltano affinché tutti possano ammirarle ma, al contempo potrebbero emergere anche dei lati meno attraenti. La Luna Piena nel vostro segno, in positivo o in negativo, oggi vi rende più “visibili”, siete al centro dell’attenzione. In ogni caso, chiedetevi cosa potreste mollare per migliorare la vostra vita.

Che si tratti di un atteggiamento, di un’abitudine o un problema che si trascina da tempo, sarà fondamentale la volontà di cambiare. Attualmente siete in grado di farlo.

Oroscopo Vergine del 27 febbraio: amore

In coppia: divergenze d’opinioni, qualche incomprensione potrebbero spingervi a fare il punto sulla relazione. E’ tempo di parlarne con il partner.

Soli: gli incontri non mancano ma non sono quelli giusti. Per cui, dovete pazientare ancora un po’.

Oroscopo del 27 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): vivere esperienze inedite

Oroscopo Capricorno del 27 febbraio: umore

Con il Plenilunio in Vergine, potreste avere il desiderio di raccogliere nuove sfide e vivere esperienze inedite. Se non avvertite questo bisogno, potrebbe essere perché prima dovete eliminare qualcosa. Inoltre, se un lavoro o un corso sono arrivati a una conclusione naturale, aspettate gli sviluppi.

La Luna Piena in Vergine, al contempo, favorisce le conversazioni personali o professionali e avrete la possibilità di convincere di avete di fronte, facendo in modo tuttavia di pensare non solo al vostro interesse ma anche a quello dell’altro. Ed è una vittoria doppia.

Oroscopo Capricorno 27 febbraio: amore

In coppia: prenderete delle decisioni radicali mirate a migliorare la relazione. Di sicuro c’è un cambiamento verso la felicità.

Soli: quella che nasce come un’amicizia si trasformerà quasi immediatamente in amore. L’attrazione sarà potente!

Per tutti gli altri segni clicca qui.