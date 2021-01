Oroscopo di domani 27 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 27 gennaio

Oroscopo di mercoledì 27 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (soddisfare un desiderio) e Capricorno (puntare in alto).

Oroscopo del 27 gennaio, gli astri segnalano al Toro che vuole a tutti i costi soddisfare un desiderio e al Capricorno che fa bene a puntare in alto.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 27 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): soddisfare un desiderio



Oroscopo Toro 27 gennaio: umore

Con la congiunzione Venere-Plutone, se desiderate qualcosa sarete disposti a fare di tutto pur di ottenerla, senza porvi domande di alcun tipo. Prima di lasciare che le emozioni prevalgano sulla logica, valutate invece perché è così importante per voi.

Lanciarvi vi gioverà o è solo una questione di soddisfare un potente desiderio? E’ pur vero che con questo transito avete una gran voglia vivere una vita più coinvolgente. Scendere a un compromesso, cercare di trovare un equilibrio, annuncia, l’oroscopo, è fondamentale.

Oroscopo 27 Gennaio Toro: amore

In coppia: eros a mille! E’ probabile che la serata con il partner sia ben più che bollente.

Soli: compenserete, per oggi, la solitudine concedendovi qualche golosità. E vi regalerà piacere.

Oroscopo 27 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): concentratevi su compiti importanti

Oroscopo Vergine del 27 gennaio: umore

La congiunzione Venere-Plutone potrebbe far arrivare i commenti inaspettati e critici di una persona. Il fatto provocare forti emozioni e, pur restando in silenzio, interiormente ribollirete di rabbia. Potreste essere sorpresi per primi voi dalla reazione che avrete.

La “colpa” è del transito che vi fa sentire vulnerabili. Per quanto vi è possibile ignorate questo tipo di emozioni e concentratevi invece su compiti più importanti. Al contempo l’oroscopo annuncia che se un progetto rallenta non vuol dire che sia annullato. Perseverate poiché otterrete ottimi risultati.

Oroscopo Vergine del 27 gennaio: amore

In coppia: altro che dolcezza… il partner potrebbe essere critico nei vostri confronti e non saprete come prenderlo.

Soli: incontro con una persona e scatterà un’attrazione ma rischiate di confondere l’amore con il desiderio.

Oroscopo del 27 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): fate bene a puntare in alto

Oroscopo Capricorno del 27 gennaio: umore

La congiunzione Venere-Plutone nel vostro segno indica che è un ottimo momento per portare avanti un progetto, gettare le basi per sviluppi positivi. Se puntate a un alto e fruttuoso risultato, non sbagliate. In ogni caso, occhio a una situazione in cui una persona potrebbe prendere il sopravvento e dominare.

Più in generale tenete presente che l’eventuale frustrazione per le condizioni attuali può portare a cambiamenti profondamente significativi. Al contempo, l’oroscopo annuncia che potreste aspettare – invano – da tempo una somma di denaro alla quale avete diritto. Non sarebbe il caso di reclamarla?

Oroscopo Capricorno 26 gennaio: amore

In coppia: potreste essere sorpresi per la profondità dei sentimenti e del desiderio nei confronti del partner!

Soli: se aspettate un messaggio, una telefonata di una persona, pazientate. Evitate il pessimismo.

