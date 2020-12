Oroscopo di domani 28 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 28 dicembre

Oroscopo di lunedì 28 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (orgogliosi di voi stessi) e Capricorno (le energie non sono al top).

Oroscopo 28 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): una persona vi rassicurerà



Oroscopo Toro umore

Sarete contenti di uscire dalla vostra zona di comfort e fare qualcosa di nuovo, persino coraggioso. Il buon aspetto tra Sole e Urano nel vostro segno, indica che la decisione di progredire vi farà sentire al top. Progredire anche nella carriera: l’oroscopo annuncia che una persona con esperienza sarà pronta a sostenervi e a rassicurarvi,.

La fiducia che vi concederà sarà importante poiché spesso, e lo sapete voi per primi, siete pieni di dubbi. Ma non solo, le persone più in generale si fidano delle vostre idee e del vostro giudizio.

Oroscopo 28 Dicembre Toro: amore

In coppia: bella complicità, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati. Insieme, siete felici.

Soli: potrebbe esserci un incontro, anche online, ma siete pregati di non partire in quarta.

Oroscopo 28 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): orgogliosi di quanto avete fatto

Oroscopo Vergine umore

Sarà pure una settimana un po’ faticosa ma il buon aspetto di Mercurio e – mercoledì del Plenilunio – indica che sarete orgogliosi di voi, di quanto avete fatto. Nel 2020, infatti, avete cambiato le carte in tavole, ribaltato la vostra vita, lasciato alle spalle qualcosa o qualcuno e non è sempre facile – per il vostro segno – dare il via o accettare un cambiamento.

Ma, annuncia l’oroscopo, ciò vi farà disporre – lavoro o vita personale – di una nuova libertà e oggi ne sarete molto contenti.

Oroscopo Vergine amore

In coppia: tendenza a criticare, a spaccare il capello in quattro. E quando avete questo stato d’animo la cosa migliore è stare per conto vostro.

Soli: gli aspetti astrali, negli affari di cuore sollecitano idee confuse, scatenano ansia. Non è aria di conquiste.

Oroscopo 28 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): concedetevi una piccola pausa

Oroscopo Capricorno umore

Le energie non sono al top, è probabile che sia dovuto al duro impegno profuso per realizzare i vostri progetti o perché una questione personale vi preoccupa. Pazientate e se possibile concedetevi una piccola pausa. Una passeggiata nella natura avrà il potere di rilassarvi. Il Plenilunio di mercoledì vi spingerà a fare una scelta, a prendere una decisione.

Non è escluso, annuncia l’’oroscopo, riguardante anche le finanze. Sarà positiva. Anche perché Marte in Ariete, che vi ha tartassato per molti mesi, la settimana prossima entrerà in Toro e finalmente ritroverete la pace.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: il morale è poco lieto, vi ponete tanti interrogativi riguardo al futuro. Tiratevi su, evitate di scoraggiarvi!

Soli: altro che andare incontro all’amore, oggi avete voglia di stare per conto vostro e riflettere.

