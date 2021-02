Oroscopo di domani 28 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 28 febbraio

Oroscopo di sabato 27 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (testardi e ostinati) e Capricorno (duri con voi stessi).

Oroscopo del 27 febbraio, gli astri segnalano al Toro che è testardo e ostinato e al Capricorno che è duro con se stesso.

Oroscopo del 28 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): testardi e ostinati



Oroscopo Toro 28 febbraio: umore

Il buon aspetto tra Marte e Plutone potrebbe dotarvi di uno stato d’animo più pragmatico e diretto del solito che altri potrebbero giudicare sconcertante. Potreste essere impegnati in qualcosa d’importante o andare in cerca di nuove opportunità ma vi muoverete come se la vostra vita dipendesse da questo.

Il transito, vi rende inoltre più ostinati e testardi, se volete ottenere qualcosa non demordete per nessun motivo al mondo. Infine, cercate di sostenere una persona cara che potrebbe averne bisogno.

Oroscopo 28 febbraio Toro: amore

In coppia: potreste rendervi conto che voi o il partner avete degli atteggiamenti legati alla dipendenza affettiva. Cambiate musica!

Soli: è possibile che un recente incontro vi faccia sentire confusi. Lasciate tempo al tempo.

Oroscopo 28 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): ossessionati da sciocchezze

Oroscopo Vergine del 28 febbraio: umore

La Luna nel vostro segno, fino a stasera, accentua la vostra sensibilità, vi è difficile ignorare i problemi, vorrete risolverli a tutti i costi e inoltre alcune relazioni potrebbero essere fonte di frustrazione. Potreste avere la sensazione, probabilmente infondata, che alcune persone vi stiano sfidando.

Al contempo, l’aspetto Sole-Plutone, scatenerà una sorta di ossessione, di fissazione, per situazioni che non meritano la vostra attenzione. Rilassatevi! Dovete iniziare la settimana pieni di energie e non spompati a causa di sciocchezze.

Oroscopo Vergine del 28 febbraio: amore

In coppia: la Luna nel vostro segno vi spinge ad avere attenzioni per il partner. Occhio, rischiate di soffocarlo.

Soli: bando alla timidezza: apritevi al mondo circostante e cercate di cogliere i segnali che vi lanciano le persone.

Oroscopo del 28 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): critici e duri con voi stessi

Oroscopo Capricorno del 28 febbraio: umore

Gli aspetti della Luna con Marte e Plutone – quest’ultimo nel vostro segno – indicano che oggi potreste essere il vostro peggior critico e giudice. Non c’è bisogno di essere così duri: ritagliate del tempo per rilassarvi così da iniziare al meglio la settimana. Cercate di non assumervi troppe responsabilità poiché non fareste altro che aumentare la tensione interiore.

Eventualmente chiedete una mano, senza temere che rivelando la vostra vulnerabilità otterreste meno rispetto. Mollate un po’: vi sentirete più forti e più liberi.

Oroscopo Capricorno 28 febbraio: amore

In coppia: grande complicità con il partner che si farà in quattro per rendervi felici! Punto a vostro favore: non ne approfitterete per imporre le vostre idee.

Soli: le possibilità di incontri e di avventure ci sono ma capirete che sono fuochi di paglia e li eviterete.

