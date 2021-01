Oroscopo di domani 28 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 28 gennaio

Oroscopo di giovedì 28 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (evitate scatti di rabbia) e Capricorno (un approccio molto schietto).

Oroscopo del 28 gennaio, gli astri segnalano al Toro che deve evitare scatti di rabbia e al Capricorno che ha un approccio molto schietto.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 28 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): evitate scatti di rabbia



Oroscopo Toro 28 gennaio: umore

Il Plenilunio in Leone al vostro segno sollecita emozioni molto forti poiché punta i riflettori sulle situazioni che state attualmente vivendo e che potrebbero essere complicate, scatenano la vostra collera. La cosa migliore, annuncia l’oroscopo è di proteggervi, canalizzare le emozioni così da non avere scatti di rabbia che offuscherebbero la vostra immagine.

Non è escluso che pur essendo impegnati nel lavoro, le questioni familiari siano la priorità. Per placare una persona cara farete una promessa e ciò vi permetterà di semplificare le cose.

Oroscopo 28 Gennaio Toro: amore

In coppia: parole e critiche taglienti come rasoi. Con il partner l’atmosfera è poco serena.

Soli: uno sguardo sbagliato o una parola di troppo oggi saranno sufficienti a mettere fine a un flirt.

Oroscopo 28 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): non siete in posizione di forza

Oroscopo Vergine del 28 gennaio: umore

Vorreste solo un po’ di pace e tranquillità, ma qualcuno potrebbe provocarvi e voi provare un senso di ribellione. E’ probabile che non l’esprimerete apertamente per il timore che ciò pregiudichi in qualche modo la relazione personale o di lavoro.

Il Plenilunio in Leone. in effetti segnala che non siete in posizione di forza e ne siete consapevoli. Per il momento, dunque, non dite nulla anche perché la situazione si appianerà. E qualsiasi cambiamento, annuncia l’oroscopo, finirà per convenire anche a voi.

Oroscopo Vergine del 28 gennaio: amore

In coppia: la relazione va a gonfie vele, il partner inoltre è pronto a esaudire tutti i vostri desideri.

Soli: questioni di tipo pratico, finanziario oggi vi spingono a mettere in secondo piano gli affari di cuore.

Oroscopo del 28 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un approccio schietto

Oroscopo Capricorno del 28 gennaio: umore

Condividere ciò che si prova a volte può essere liberatorio ma è indispensabile tener conto dell’impatto che potrebbe avere sugli altri. E oggi rischiate di avere un approccio schietto, eccessivamente diretto. Provate il bisogno di parlare? Allora, prima di tutto mettetevi nei panni dell’altro/a.

Ciò, annuncia l’oroscopo, vi metterà in grado di adattarvi alla loro situazione. Su un altro piano, se dovete sistemare una questione di denaro in sospeso, fatelo immediatamente. Non state a perdere tempo valutando i pro e i contro.

Oroscopo Capricorno 28 gennaio: amore

In coppia: la passione è al top, oggi siete intenzionati al massimo a ravvivare la fiamma dell’amore.

Soli: grande potere di seduzione, in ogni caso preparatevi a vivere un colpo di fulmine sorprendente!

Per tutti gli altri segni clicca qui.