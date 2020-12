Oroscopo di domani 29 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 29 dicembre

Oroscopo di martedì 29 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (più vulnerabili) e Capricorno (mantenere la calma).

Oroscopo del 29 dicembre, gli astri segnalano al Toro che volete mantenere la pace e al Capricorno di mantenere la calma rispetto a un ostacolo.

Oroscopo 29 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): intenzionati a mantenere la pace



Oroscopo Toro umore

Potreste sentirvi più vulnerabili e ciò rendere difficile difendervi, se necessario, da persone che vi provocano. Con la dissonanza Venere-Nettuno è probabile vogliate evitare qualsiasi conflitto e, almeno per oggi mantenere la pace. L’oroscopo annuncia che il transito potrebbe far emergere un errore a proposito di una somma che dovete pagare o che entrerà.

Verificate bene le cifre, poiché potrebbe esserci stata una svista. Infine, se volete comunicare qualcosa, è il momento di sfruttare appieno le vostre emozioni, poiché così facendo potreste trasformare le cose a vostro vantaggio.

Oroscopo 29 Dicembre Toro: amore

In coppia: qualche battibecco non sfocerà in una lite poiché avrete la saggezza di stroncarli sul nascere.

Soli: un po’ insoddisfatti, persino scoraggiati. Tiratevi su! Fate uno sforzo, ne siete in grado, e reagite.

Oroscopo 29 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): una persona cara potrebbe deludervi

Oroscopo Vergine umore

Fate parte dei segni che avvertono maggiormente la dissonanza Venere-Nettuno. Il transito potrebbe indicare che una persona cara sarà motivo di delusione oppure che non sarete sicuri della stima e dell’affetto. L’oroscopo annuncia che l’aspetto astrologico non è facile da vivere ma quest’anno avete vissuto ben altro…

Qualsiasi delusione, dunque, avrà il potere di farvi aprire gli occhi e vi permetterà di vedere persone e situazioni con grande lucidità. Infine, occhio alle spese, mantenete il controllo delle finanze. Prima di fare un acquisto, chiedetevi se è davvero necessario.

Oroscopo Vergine amore

In coppia: difficoltà a essere ragionevoli, la lucidità sembra assente. Pronti a contraddire il partner o a tergiversare, è evidente che la relazione non sarà al top.

Soli: non è una giornata facile ma la Luna in Cancro vi permette di fare incontri interessanti, di vivere flirt teneri.

Oroscopo 29 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): mantenere la calma

Oroscopo Capricorno umore

La dissonanza Venere-Nettuno potrebbe spingervi a reprimere le emozioni o i sentimenti che vi farebbe invece tanto bene tirare fuori. La fuga non è nella natura del vostro segno, la sola responsabile è la paura di ciò che provate e che temete di non saper gestire. Cercate di capire perché certe emozioni provocano insicurezza.

L’oroscopo annuncia che oggi un ostacolo potrebbe impedirvi di raggiungere un obbiettivo personale o di lavoro. Mantenete la calma. Chi vi circonda conta su di voi e sull’equilibrio delle relazioni. Occhio dunque alle reazioni.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: conversazioni vivaci ma sincere e spontanee vi permetteranno di rendere meno tesa la relazione.

Soli: se volete conquistare evitate che le emozioni prendano il sopravvento. Siate accoglienti ma lucidi, romantici ma realistici.

