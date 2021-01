Oroscopo di domani 29 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 29 gennaio

Oroscopo di venerdì 29 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (prendere le cose con calma) e Vergine (credere nei vostri progetti).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 29 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): prendere le cose con calma



Oroscopo Toro 29 gennaio: umore

I transiti con il vostro segno non sono proprio teneri per cui potrebbe essere saggio rallentare e prendere le cose con calma. Probabilmente non lo farete, non riflettere poiché un’idea che potrebbe cambiare la vita e vi entusiasma potrebbe spingervi ad andare avanti. Agire con eccessiva fretta per raggiungere l’obbiettivo potrebbe poi farvi scoprire che qualche buon consiglio avrebbe reso tutto più facile.

La Luna in Leone, annuncia l’oroscopo, sosta nel vostro settore della casa e della famiglia, per cui è probabile che oggi sarete inclini a concedere più spazio alla vita personale e alle attività domestiche.

Oroscopo 29 Gennaio Toro: amore

In coppia: la comunicazione con il partner non è al top, tira aria di lite. Evitate, per quanto vi è possibile.

Soli: potreste aver intenzione di chiudere un flirt ma non lo direte apertamente. Rallenterete gli incontri e poi scomparirete.

Oroscopo 29 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): credere nei vostri progetti

Oroscopo Vergine del 29 gennaio: umore

La congiunzione Sole-Giove in Acquario sosta nel vostro settore del lavoro e quest’anno è al centro della scena. Se attualmente siete in cerca di un impiego ora avrete la speranza di trovarne uno o se avete un’attività indipendente di poter migliorarla, far funzionare gli affari.

Ma non è solo una speranza. Marte in Toro restituisce sicurezza in voi stessi, credete al massimo nei vostri progetti. Ed è proprio nel lavoro che sarete pronti a dare il via a una piccola rivoluzione che avrà un esito positivo.

Oroscopo Vergine del 29 gennaio: amore

In coppia: se siete arrabbiati per qualcosa, capirete che brontolare è solo una gran perdita di tempo.

Soli: un incontro potrebbe prendere una piega interessante. Cercate di sfruttarlo al meglio.

Oroscopo del 29 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): un colpo di fortuna

Oroscopo Capricorno del 29 gennaio: umore

La congiunzione Sole-Giove in Acquario punta i riflettori sul settore dei guadagni e al riguardo potreste avere un colpo di fortuna oppure veder finalmente arrivare un somma che vi devono da tempo. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che concludiate un buon affare e riuscirete a guadagnare più di quanto pensavate oppure potreste lanciarvi in un acquisto importante.

Per cui, riguardo al denaro bando alle inquietudini. Potrebbe inoltre arrivare un’offerta di lavoro: un approccio pratico e molto professionale vi farà ottenere il massimo.

Oroscopo Capricorno 29 gennaio: amore

In coppia: passione al max! Oggi esprimerete pienamente ciò che provate per la persona amata.

Soli: se una persona vi attrae è la giornata giusta per fare il primo passo. Non resterete delusi.

