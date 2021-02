Oroscopo di domani 3 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 3 febbraio

Oroscopo di mercoledì 3 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (guardare in faccia la realtà) e Capricorno (non imponetevi limiti).

Oroscopo del 3 febbraio, gli astri segnalano al Toro che deve guardare in faccia la realtà e al Capricorno di smettere d’imporsi dei limiti.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 3 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): guardare in faccia la realtà



Oroscopo Toro 3 febbraio: umore

I pianeti in Acquario sostano nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione. Ottenere quanto desiderate potrebbe richiedere più impegno di quanto pensiate. Se nei vostri confronti avete alte aspettative, chiedetevi se siano realistiche.

Solitamente siete abbastanza pratici ma in questo momento potreste essere concentrati su qualcosa che richiede molto tempo e risorse. Assicuratevi, dunque che sia la situazione giusta per voi. Guardare in faccia la realtà, annuncia l’oroscopo, è la modalità top per migliorare la vostra esistenza. E voi siete in grado di farlo.

Oroscopo 3 febbraio Toro: amore

In coppia: la comunicazione non è al top ma saprete toccare il cuore del partner con piccoli segnali.

Soli: una persona potrebbe corteggiarvi e conquistarvi a suon di tenerezza. Ne avete un gran bisogno.

Oroscopo 3 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): rimandare una conversazione importante

Oroscopo Vergine del 3 febbraio: umore

Con Mercurio retrogrado in Acquario, una conversazione con una persona potrebbe non portare a quanto desiderate, sarà difficile troviate un accordo su una questione importante. Se è possibile, rimandate, prendete tempo.

La prossima settimana avrete la possibilità di raggiungere un’intesa. Nel frattempo, accantonate mentalmente la questione – è complicato ma siete in grado di farlo – e concentratevi su altro, su ciò che funziona e che non scatena la vostra agitazione. Più in generale, annuncia l’oroscopo, cercate di essere positivi, siate meno diffidenti riguardo a persone e situazioni.

Oroscopo Vergine del 3 febbraio: amore

In coppia: la vostra tendenza odierna è quella di trasformare piccole cose in un dramma e ciò non favorisce un dialogo disteso.

Soli: la tentazione di lanciarvi in un’avventura intrigante – senza futuro – oggi sarà forte. Attenzione a non prenderci gusto…

Oroscopo del 3 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): smettere di imporvi dei limiti

Oroscopo Capricorno del 3 febbraio: umore

Negli ultimi giorni la vostra attenzione era rivolta agli obbiettivi da raggiungere ma oggi potrebbe farsi sentire il desiderio di rilassarvi. Con la Luna in Scorpione, potrebbe emergere la voglia di cambiare ma al contempo avere paura di sconvolgere il vostro senso di sicurezza.

Un approccio più rilassato, flessibile e creativo alla vostra vita, dunque, in questo momento produrrà ottimi risultati. Sbarazzatevi, annuncia l’oroscopo, dei limiti che vi imponete, compreso voler dare un’immagine perfetta. E’ difficile e alla fine parecchio faticoso.

Oroscopo Capricorno 3 febbraio: amore

In coppia: momenti di grande intensità, passionali, proprio quelli che piacciono tanto a voi.

Soli: potreste lanciarvi su un sito d’incontri e conoscere persone interessanti, più di quanto pensiate.

Per tutti gli altri segni clicca qui.