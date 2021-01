Oroscopo di domani 3 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 3 gennaio

Oroscopo di domenica 3 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (riflettere sugli obbiettivi) e Vergine (mettere le cose in chiaro).

Oroscopo del 3 gennaio, gli astri segnalano al Toro di riflettere su obbiettivi e carriera e alla Vergine di parlare sinceramente.

Oroscopo 3 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): riflettere sugli obbiettivi



Oroscopo Toro 3 gennaio: umore

Con la Luna in Vergine in buon aspetto con Urano è un’ottima giornata per concentrarvi sugli obbiettivi di lavoro, della carriera, in particolare su una strategia o determinare la prossima iniziativa. Riflettere a fondo può portare a scoperte importanti, un’idea potrebbe cambiare le regole del gioco.

Al contempo, annuncia l’oroscopo, la giornata vi vede pronti a divertirvi, a vivere nuove esperienze. Tranquilli, troverete un buon equilibrio tra lavoro e vita privata. E se avete intenzione di chiarire con una persona, affronterete la conversazione con tatto.

Oroscopo 3 Gennaio Toro: amore

In coppia: la relazione è solida, la sincerità e la fedeltà sono le priorità che vi accompagnano.

Soli: incontro con una persona e l’intesa sarà immediata entrambi siete alla ricerca dell’amore per sempre.

Oroscopo 3 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): mettere le cose in chiaro con una persona

Oroscopo Vergine 3 gennaio: umore

Grande sicurezza in voi stessi e con la Luna nel vostro segno in buon aspetto con Urano è la giornata giusta per parlare sinceramente, mettere le cose in chiaro con una persona cara. Al contrario di quel che pensate vi sentirete sollevati e liberi.

Tanto più che avete la capacità di dire le cose con tatto e, dunque, chi avete di fronte non si sentirà ferito. Più in generale, annuncia l’oroscopo, è una domenica in cui le amicizie sono in primo piano, c’è buona intesa. Rilassatevi, dunque in loro compagnia e vivrete piacevoli momenti.

Oroscopo Vergine 3 gennaio: amore

In coppia: valutate su quali problemi concentrarvi con attenzione e quali invece chiudere definitivamente nel dimenticatoio.

Soli: insoddisfatti, ad appagarvi oggi è la presenza degli amici, l’amore non una priorità.

Oroscopo 3 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata

Oroscopo Capricorno 3 gennaio: umore

L’ambizione è una forza potente e positiva ma ultimamente ha avuto un controllo eccessivo sulla vostra vita. E’ il momento di rallentare, smettere di lavorare così duramente. Per oggi, seguite la corrente, occupatevi solo di voi stessi, apritevi al mondo circostante e alla fine di questa domenica potreste aver scoperto che è molto piacevole.

In qualsiasi settore della vita, annuncia l’oroscopo, è importante mantenere l’equilibrio. Prestate dunque maggiore attenzione al divertimento, alle situazioni leggere e alle amicizie. Sperimentate dei modi di vivere meno prevedibili, che vi facciano uscire dalla solita routine.

Oroscopo Capricorno 3 gennaio: amore

In coppia: passione al top e al contempo tanta tenerezza nei confronti del partner.

Soli: uscite con gli amici, accettate gli inviti! Potrebbe esserci l’incontro con la persona dei vostri sogni.

