Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani 3 marzo 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): no alle decisioni finanziarie

Oroscopo mercoledì Leone umore

Più qualcuno cercherà di convincervi in tutti i modi di qualcosa e tanto più dovreste prendere del tempo per riflettere sulla sua proposta. Ciò che vi proporrà potrebbe essere utile ma a meno che non siate disposti a esaminare la questione con attenzione, potreste prendere la decisione sbagliata. Rallentate, fate un respiro profondo e se avete bisogno di un’altra opinione, varrà sicuramente la pena chiedere a un’altra persona.

Per oggi, evitate di prendere decisioni finanziarie e non lasciate che altri abbiano il controllo sui vostri soldi. Con la Luna in Scorpione, avete bisogno di comfort, di riposo: cercate di riprendere fiato a livello emotivo rallentando il ritmo.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: desiderio di migliorare per il bene e l’equilibrio della relazione. Inutile aggiungere che il partner ne sarà felice.

Soli: un messaggio di una persona che vi attrae sarà l’inizio di una bella e lunga storia d’amore!