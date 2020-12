Oroscopo di domani 30 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 30 dicembre

Oroscopo di mercoledì 30 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (occhio ai manipolatori) e Capricorno (aggressivi).

Oroscopo del 30 dicembre, gli astri segnalano alla Vergine di stare attenti a chi tenta di manipolarvi e al Capricorno di evitare di dire cose che potrebbero ferire.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 30 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): allontanare i pensieri inquieti



Oroscopo Toro umore

Potreste avere in corso un progetto e desiderare fortemente di farlo progredire. Ma il Plenilunio in Cancro potrebbe al contempo spingervi a prendere in considerazione un’opzione che sembra migliore e mettere in ombra le altre idee. Se l’istinto vi dice di provare, va seguito senza esitare.

Provate poiché otterrete il meglio. L’oroscopo annuncia che è la giornata giusta per distendervi e allontanare dalla mente i pensieri che vi fanno entrare in ansia – potrebbero riguardare il lavoro – e approfittare a fondo del momento presente.

Oroscopo 30 Dicembre Toro: amore

In coppia: nella relazione oggi darete il meglio, più che mai pensate di aver incontrato l’anima gemella!

Soli: per oggi, evitate di conquistare. Potreste, purtroppo, andare incontro a una delusione.

Oroscopo 30 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): occhio a chi tenta di manipolarvi

Oroscopo Vergine umore

Il Plenilunio in Cancro per il vostro segno è molto positivo, sarete orgogliosi di quanto realizzato di recente e, al contempo, che avrete voglia di condividere, parlare dei vostri successi. La parola successo forse è un po’ esagerata ma è proprio quel che penserete e proverete e fate bene a esprimere apertamente queste belle emozioni.

L’oroscopo annuncia che Venere e Nettuno formano una dissonanza precisa: occhio a chi cerca di manipolarvi o a vedere una relazione personale o di lavoro migliore di quanto sia in realtà.

Oroscopo Vergine amore

In coppia: ansie, dubbi, mancanza di fiducia nel partner, scatenano una sgradevole instabilità nella relazione.

Soli: potreste idealizzare una persona conosciuta di recente. Cercate di essere obbiettivi il più possibile!

Oroscopo 30 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): non dite cose che potrebbero ferire

Oroscopo Capricorno umore

Il Plenilunio in Cancro vi rende ipersensibili e ricettivi. Evitate in ogni caso di reprimere le emozioni ed esprimetele. Più tenterete di reprimerle, annuncia l’oroscopo e più sprecherete energie. Al contempo, cercate di tener conto della sensibilità di chi vi circonda, non dite cose che potrebbero ferire, anche se non lo farete intenzionalmente.

Se pensate che dire la verità a una persona comporterà in quest’ultima un po’ di turbamento, un approccio diplomatico e gentile sarà il migliore. Per trarre beneficio dalle energie di questa giornata, siate pazienti.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: siete irritabili, di malumore e il dialogo col partner va a farsi benedire. Il partner farà bene a non provocarvi.

Soli: insoddisfatti, la tendenza odierna è quella di complicare le situazioni. Fate un po’ di sport, di esercizio fisico!

