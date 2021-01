Oroscopo di domani 30 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 30 gennaio

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di sabato 30 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (rivedere le priorità) e Capricorno (ansiosi di dare il via a un progetto).

Oroscopo del 30 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): fine settimana piacevole



Oroscopo Toro 30 gennaio: umore

E’ un momento in cui nel vostro territorio circola stress ma per fortuna ad attendervi c’è un fine settimana armonioso. Troverete il modo per offrivi un po’ di piacere e condividerlo con le persone care. Tutto si può dire del vostro segno tranne che siete egoisti e quando lo siete c’è sempre un valido motivo.

Al contempo, Mercurio diventa retrogrado fino al 20 febbraio: attenetevi ai progetti che avete in corso e non intraprendetene di nuovi. E se durante il transito qualcosa rallenta, c’è un ritardo, tenete presente che rappresenta un momento positivo per apportare modifiche importanti.

Oroscopo 30 Gennaio Toro: amore

In coppia: con il partner oggi sarete molto teneri, direte chiaramente i sentimenti che provate.

Soli: a un vero impegno per ora non ci pensate. Ciò non toglie che oggi potreste vivere un’avventura piccantina.

Oroscopo 30 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): rivedere le priorità

Oroscopo Vergine del 30 gennaio: umore

Durante il fine settimana la Luna sosterà nel vostro segno. Cercate di seguire l’intuito, in qualsiasi situazione prendete in considerazione la prima impressione. La Luna valorizza Mercurio, governatore del vostro segno, che oggi – e fino al 20 febbraio – entra in moto retrogrado.

Il vostro senso critico potrebbe diminuire leggermente, non vedrete alcuni dettagli che abitualmente vi saltano agli occhi. Controllerete meno ma alla fine non è detto sia una cosa negativa, anzi… Al contempo, annuncia l’oroscopo, con questo transito avrete la possibilità di rivedere le vostre priorità.

Oroscopo Vergine del 30 gennaio: amore

In coppia: più tolleranti con il partner e sarà un atteggiamento che porterà armonia nella relazione.

Soli: il vostro motto della giornata è “meglio soli che male accompagnati”. Ed è una riflessione saggia.

Oroscopo del 30 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ansiosi di dare il via a un progetto

Oroscopo Capricorno del 30 gennaio: umore

Temete di perdere una buona opportunità? Sembra siate preoccupati che svanisca per sempre e non avrete un’altra possibilità. Non è detto sia così, potrebbe essere solo una questione di tempismo. Forse siete ansiosi di dare il via ma con Mercurio che da oggi e fino al 20 febbraio sosta in moto retrogrado, la cosa migliore è aspettare e vedere cosa accade.

Un approccio paziente vi farà guadagnare terreno. Per quanto riguarda il fine settimana, l’oroscopo annuncia che avrete la possibilità di distrarvi, dare le giuste proporzioni a situazioni a cui avete dato troppa importanza.

Oroscopo Capricorno 30 gennaio: amore

In coppia: qualche piccola tensione con il partner ma solo perché oggi vedete soli i difetti e non le qualità che sicuramente possiede.

Soli: quanto detto per chi è in coppia vale anche per voi: delle persone cercate di vedere il lato positivo!

