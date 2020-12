Oroscopo di domani 31 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 31 dicembre

Oroscopo di giovedì 31 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (fatevi coccolare) e Capricorno (al centro dell’attenzione).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 31 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): fatevi coccolare da chi vi vuole bene



Oroscopo Toro 31 dicembre: umore

Con la Luna in Cancro, il giorno di San Silvestro si annuncia sereno, tranquillo. Ritagliate del tempo per voi, concedetevi una pausa e fatevi coccolare dalle persone care, dalla testa ai piedi! L’oroscopo annuncia che è un’ottima giornata per lanciare un invito – non formale – agli amici.

Trascorrerete bei momenti, i sentimenti reciproci saranno autentici e in tavola ci saranno tante pietanze golose (con voi non potrebbe andare diversamente). Altra buona notizia: la fine di una preoccupazione e ciò vi metterà le ali!

Oroscopo 31 Dicembre Toro: amore

In coppia: felici di chiudere l’anno in compagnia e tra le braccia della persona amata! Vi sentite fortunati.

Soli: forse non arriverà stasera ma l’amore ha già imboccato la strada per raggiungervi e vi troverà!

Oroscopo 31 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): un’atmosfera gioiosa facilita la comunicazione

Oroscopo Vergine 31 dicembre: umore

Buttate lo stress nel cassonetto, salutate questo terribile 2020 e guardate con serenità al 2021 con la ferma volontà di concretizzare i vostri desideri. Certo, ci vuole coraggio per raggiungere i vostri obbiettivi ma voi ne avete da vendere. Durante il nuovo anno, invece di mostrare l’atteggiamento umile che sempre vi distingue, dopate l’ego e chiedete con fermezza ciò che vi spetta così da vivere una situazione migliore.

E stasera, un’atmosfera gioiosa faciliterà la comunicazione. Supererete eventuali – piccole – discussioni con senso dell’ironia e umorismo.

Oroscopo Vergine 31 dicembre: amore

In coppia: desiderate provare al partner l’amore che sentite. Vi rassicurerà e al contempo rassicurerà la persona amata.

Soli: belle emozioni ma stavolta non si tratta di folle passione. Sarete attratti da una persona semplice e protettiva.

Oroscopo 31 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): attirerete tutti gli sguardi

Oroscopo Capricorno 31 dicembre: umore

E’ probabile che oggi attirerete tutti gli sguardi, vi troverete al centro dell’attenzione. E vi farà un gran bene, vi sentirete gratificati, più di quanto sia accaduto nel corso di questo tremendo 2020. A distinguervi come sempre è anche la vostra lungimiranza, la capacità di avere in mente progetti concreti che avranno il potere di rassicurare le persone care.

E nel 2021 imboccherete una strada vincente, sentite che accadrà qualcosa di positivo. La fortuna sarà incollata al vostro fianco e non vi mollerà. E la meritate ampiamente.

Oroscopo Capricorno 31 dicembre: amore

In coppia: il partner si aspetta molte attenzioni. Aprite il cuore e mostrate l’amore che provate.

Soli: atmosfera romantica, ideale per conquistare ma voi dovete darvi una mossa. Lanciatevi!

