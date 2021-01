Oroscopo di domani 31 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 31 gennaio

Oroscopo di domenica 31 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (circola confusione) e Vergine (energie al top).

Oroscopo del 31 gennaio, gli astri segnalano al Toro che nel suo territorio circola confusione e alla Vergine che le energie sono al top.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 31 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): circola confusione



Oroscopo Toro 31 gennaio: umore

E’ una giornata in cui circola un po’ di confusione, le cose potrebbero non essere così chiare come dovrebbero poiché potreste fraintendere l’atteggiamento o le parole di una persona. La vostra visione potrebbe essere distorta, a causa della dissonanza Luna-Nettuno, per cui è meglio evitare giudizi sull’onda dell’impulsività, soprattutto se c’è stato un diverbio, una differenza di vedute.

L’oroscopo a voi consiglia di non pensarci troppo e concentrare l’attenzione su altro poiché nel giro di poco la relazione tornerà la normalità.

Oroscopo 31 Gennaio Toro: amore

In coppia: tendenza ad amplificare anche le piccole cose, oggi vi è difficile gestire le emozioni.

Soli: lasciate passare questa giornata un po’ particolare, per oggi evitate gli incontri.

Oroscopo 31 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): energie al top

Oroscopo Vergine del 31 gennaio: umore

La Luna nel vostro segno è in armonia con Marte in Toro: le energie sono al top e siete determinato a mettervi al lavoro. E’ domenica, certo, ma per la Vergine è un giorno come un altro e visto che oggi per sentirvi bene avete bisogno di lavorare, troverete sicuramente qualcosa da fare, ad esempio in casa.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, se siete alle prese con un problema riuscirete a risolverlo ma dovrete farlo voi, in alcune circostanze infatti, non è possibile l’aiuto di nessuno. La congiunzione Marte-Urano in Toro sarà d’aiuto a districare la situazione, vi permetterà di vederla chiaramente.

Oroscopo Vergine del 31 gennaio: amore

In coppia: dolcezza, pazienza e il partner ne sarà felice. Ne trarrà beneficio la vostra relazione.

Soli: è probabile non riusciate a mettere una pietra sopra al passato. E in caso d’incontro, l’altro/a si troverà nella stessa situazione.

Oroscopo del 31 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): realizzare un sogno

Oroscopo Capricorno del 31 gennaio: umore

Smettete di pensare solo agli altri, di preoccuparvi per loro costantemente, è il momento di ascoltare i vostri bisogni, del vostro benessere. L’oroscopo inoltre annuncia che potrebbe esserci più di un modo per realizzare un sogno, per cui evitate di attenervi a un piano preciso.

Potreste scoprire che modificando il metodo otterrete ancor più velocemente il risultato. Su un altro piano, data la dissonanza Sole-Marte, attenzione a scatenare conflitti o a rispondere alle provocazioni. Indirizzate l’energia in eccesso in modo costruttivo.

Oroscopo Capricorno 31 gennaio: amore

In coppia: il barometro dell’amore è sul bello/stabile. La giornata sembra una luna di miele.

Soli: è molto possibile un incontro importante. In vista c’è un cambiamento positivo ma voi metteteci del vostro.

Per tutti gli altri segni clicca qui.