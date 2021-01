Oroscopo di domani 4 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 4 gennaio

Oroscopo di lunedì 4 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (un po’ malinconici) e Capricorno (molto intraprendenti)

Oroscopo del 4 gennaio, gli astri segnalano alla Vergine uno stato d’animo malinconico e al Capricorno che ha voglia di intraprendere.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 4 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): la creatività è accentuata



Oroscopo Toro 4 gennaio: umore

Non fidatevi delle informazioni: anche se una persona dovesse sostenere qualcosa non è detto che sia vera. Anche gli amici fidati possono cadere in errore. E ciò vale, annuncia l’oroscopo anche per tutto ciò che leggete online. Il lato positivo della dissonanza odierna Luna-Nettuno è che la vostra creatività è accentuata e potrebbe uscirne qualcosa di buono.

Più in generale, per oggi troverete calore e sicurezza nelle persone care; un problema recente sebbene frustrante potrebbe avervi avvicinato a qualcuno e la relazione averne beneficiato.

Oroscopo 4 Gennaio Toro: amore

In coppia: parole d’ordine della vostra giornata: piacere e divertimento. Nella relazione portate il buonumore.

Soli: altro che flirt e avventure, oggi ad attendervi c’è l’amore con la A maiuscola! Chi vi attrae si farà avanti.

Oroscopo 4 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): un po’ malinconici e affaticati

Oroscopo Vergine 4 gennaio: umore

La Luna nel vostro segno accentua le emozioni ma evitate che prendano il sopravvento. Potreste essere un po’ malinconici, affaticati, sentirvi privi di energie. Se avete dei dubbi riguardo a una situazione, l’oroscopo segnala che parlandone con una persona cara vi libererete di un fardello.

A volte, per stare meglio, è sufficiente che qualcuno ascolti con attenzione e affetto. Oggi in particolare nelle relazioni avete bisogno di dolcezza, serenità e armonia e le persone a cui volete bene sapranno come riscaldare il vostro cuore.

Oroscopo Vergine 4 gennaio: amore

In coppia: il partner vi regala tutte quelle attenzioni indispensabili al vostro equilibrio. Inutile aggiungere che toccherete il cielo con un dito.

Soli: una persona è affascinata da voi, vi rispetta, vi desidera. E’ iniziata ufficialmente la stagione dell’amore!

Oroscopo 4 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la voglia di intraprendere

Oroscopo Capricorno 4 gennaio: umore

E’ una settimana in cui tre pianeti cambieranno segno, tra cui Marte che dopo sei mesi – per il vostro segno particolarmente difficili – entra in Toro. Un transito che doperà le vostre energie, avrete voglia di intraprendere, agire, sentirvi utili. In due parole avrete una grinta invidiabile!

Per oggi, annuncia l’oroscopo nonostante l’umore sia al top, occhio a come vi esprimete: una persona potrebbe prendere dei commenti nel verso sbagliato. E’ pur vero che percepite una realtà che gli altri non vedono ma evitate di essere ossessionati dalla verità,

Oroscopo Capricorno 4 gennaio: amore

In coppia: tabula rasa del passato e ripartite su basi nuove. Circola solo gioia, romanticismo e comprensione.

Soli: in programma c’è un incontro e l’atmosfera sarà a dir poco passionale! E’ in arrivo la persona dei vostri sogni.

.

Per tutti gli altri segni clicca qui.