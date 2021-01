Oroscopo di domani 5 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 5 gennaio

Oroscopo di martedì 5 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (superare i dubbi) e Capricorno (un senso di sollievo).

Oroscopo del 5 gennaio, gli astri segnalano al Toro che dovrà cercare di superare i dubbi e al Capricorno che le tensioni svaniscono.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 5 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): superare i dubbi



Oroscopo Toro 5 gennaio: umore

Un’idea potrebbe catturare totalmente la vostra attenzione al punto che vi sarà difficile pensare ad altro. Al contempo, non sapete bene se concretizzandola le cose andranno bene. E’ naturale avere dei dubbi ma cercate di superarli, ce la farete. Non è escluso, annuncia l’oroscopo che molti Toro abbiano delle preoccupazioni riguardanti il lavoro.

Forse a causa di un cambiamento di posto oppure perché non vi danno grandi compiti da svolgere. La vostra sensazione è che cerchino di farvi andare via. Ma non è escluso, in questo caso, che abbiate trovate un alleato che vi difende o che vi aiuterà a trovare un altro impiego.

Oroscopo 5 Gennaio Toro: amore

In coppia: bella complicità, sembra che alcuni interrogativi si siano volatilizzati. Insieme, siete felici.

Soli: potrebbe esserci un incontro, anche online, ma siete pregati di non partire in quarta.

Oroscopo 5 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): cogliere al volo un’opportunità

Oroscopo Vergine 5 gennaio: umore

Se dovesse presentarsi un’opportunità di lavoro, cercate di acchiapparla al volo. Avete la saggezza e l’abilità per farla vostra. L’aspetto armonioso della Luna con Giove e Saturno, indica che un impiego temporaneo potrebbe portare a un contratto a tempo indeterminato e aumentare le entrate.

Avete il potere di convincere e fare colpo: i colloqui andranno alla grande! L’oroscopo annuncia che è una giornata in cui dovreste pensare anche ai vostri bisogni, concedervi un piccolo piacere, una ghiottoneria, una gustosa cenetta o fare qualcosa di divertente.

Oroscopo Vergine 5 gennaio: amore

In coppia: è la giornata ideale per attenuare le tensioni e introdurre un po’ di peperoncino e miele nella relazione.

Soli: in programma c’è un incontro inatteso. Non vi resta che aprire gli occhi sul mondo circostante.

Oroscopo 5 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ciao ciao alle tensioni, benvenuto sollievo

Oroscopo Capricorno 5 gennaio: umore

Siete stati impegnati, avete avvertito la tensione ma oggi potreste provare sollievo. Se avete utilizzato le scorse settimane per ristrutturare la vostra vita e gli obbiettivi, la prospettiva potrebbe essere cambiata. Se, inoltre, avete concentrato l’attenzione sui progetti più importanti, eventuali frustrazioni inizieranno a scomparire e inizierete a fare progressi.

Visto, tuttavia, che il vostro approccio alla vita può essere serio, l’oroscopo annuncia che sarà utile ritagliare del tempo per praticare attività più leggere che saranno d’aiuto a rilassarvi e ricaricarvi di energie.

Oroscopo Capricorno 5 gennaio: amore

In coppia: grande armonia con il partner, oggi insieme scriverete una splendida pagina d’amore.

Soli: a fine giornata potrebbe esserci un incontro. Segnerà l’inizio di una bella storia!

.

Per tutti gli altri segni clicca qui.