Oroscopo di domani 6 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 6 gennaio

Oroscopo del 6 gennaio, gli astri segnalano alla Vergine che sarà in grado di abbattere qualsiasi ostacolo e al Capricorno che è intraprendente e affascinante.

Oroscopo 6 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): tenere sotto controllo le emozioni



Oroscopo Toro 6 gennaio: umore

Dopo sei mesi in Ariete, Marte sbarca nel vostro segno – fino al 4 marzo. Tornano le energie ma se non troverete il modo di impegnarle potreste sentirvi tesi. Canalizzandole nel modo giusto sarete dinamici e creativi. E’ un buon momento, dunque, per prendere l’iniziativa se volete raggiungere un obbiettivo.

Il che non vuol dire prendere decisioni avventate. Occhio, annuncia l’oroscopo, ad accendervi come fiammiferi, tenete sotto controllo le emozioni che in questo periodo saranno extra large: cercate di mantenere la calma con chi vi circonda.

Oroscopo 6 Gennaio Toro: amore

In coppia: avrete voglia di amare teneramente il partner e sedurlo/a come il primo giorno. Cenetta romantica?

Soli: l’atmosfera odierna è dolcissima e voi ne approfitterete per conquistare la persona che vi attrae.

Oroscopo 6 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): in grado di abbattere qualsiasi ostacolo

Oroscopo Vergine 6 gennaio: umore

Marte entra in Toro – sosterà fino al 4 marzo – e per il vostro segno è un eccellente transito. In questo periodo lavorerete più del solito e vi piacerà, con le splendide energie che avrete non sentirete il peso degli impegni.

Più in generale, il pianeta rosso apre una nuova fase: se nei mesi recenti avete provato frustrazione, le cose sembravano procedere con lentezza, ora vi sentirete pronti anche a imboccare nuovi e più promettenti percorsi di vita personale o lavorativa. Sarete in grado di abbattere qualsiasi ostacolo.

Oroscopo Vergine 6 gennaio: amore

In coppia: solleciterete senza alcuna timidezza le attenzioni del partner. E sarete pienamente appagati.

Soli: un incontro online inizialmente potrebbe intrigarvi ma la persona nel giro di poco vi deluderà e chiuderete la conversazione.

Oroscopo 6 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): intraprendenti e affascinanti

Oroscopo Capricorno 6 gennaio: umore

Dopo sei mesi in Ariete, Marte sbarca in Toro – fino al 4 marzo – e per voi è una sorta di liberazione! Il pianeta rosso vi dota di grande sicurezza, intraprendenza e fascino. La vostra volontà, la perseveranza, il modo di affermarvi vi metteranno in grado di imboccare la strada giusta.

Siete vigili, pronti a fare dei cambiamenti e disposti a mettervi in gioco: è un tris indubbiamente vincente! L’unica accortezza, annuncia l’oroscopo, è quella di tenere sotto controllo l’impazienza e tener conto della sensibilità di chi vi circonda. In questo modo otterrete ottimi risultati.

Oroscopo Capricorno 6 gennaio: amore

In coppia: aspettative e speranze del partner sono la vostra priorità. E la relazione veleggia verso acque molto romantiche.

Soli: altro che riservati! Oggi farete di tutto per conquistare chi vi attrae e col fascino che avete farete colpo.

