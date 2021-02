Oroscopo di domani 7 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 7 febbraio

Oroscopo di domenica 7 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (tenere tutto sotto controllo) e Vergine (un distacco è indispensabile).

Oroscopo del 7 febbraio, gli astri segnalano al Toro che sarà inutile voler avere il controllo su tutto e alla Vergine che un distacco è indispensabile.

Oroscopo del 7 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): tenere tutto sotto controllo



Oroscopo Toro 7 febbraio: umore

Potreste fare del vostro meglio per tenere tutto sotto controllo ma ci saranno alcune cose su cui non sarete in grado di farlo. Per quanto riguarda un’ambizione o un obbiettivo personale, è possibile che nasca la sensazione di procedere in una direzione che non avevate previsto. Ma, annuncia l’oroscopo, nel tempo vi accorgerete che sarà a vostro vantaggio.

A volte il destino ci mette lo zampino ed è una cosa positiva. Infine, per oggi rilassatevi. Non state a spaccare il capello in quattro cercando di capire cosa si nasconde dietro le parole degli altri. E’ una perdita di tempo e di energie.

Oroscopo 7 febbraio Toro: amore

In coppia: avete la sensazione che il partner sia distaccato. Non è così, avete solo bisogno di essere rassicurati.

Soli: se una persona vi attrae, occhio a come vi muovete o parlate, potreste commettere una gaffe. Sarebbe un peccato.

Oroscopo 7 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): un distacco è indispensabile

Oroscopo Vergine del 7 febbraio: umore

Marte in Toro vi rende intraprendenti, avete voglia di cambiare alcune abitudini, dare una scossa alla vostra vita. Un atteggiamento che potrebbe stupire chi vi circonda ma in modo positivo. Al contempo, il pianeta rosso è in armonia con Nettuno e l’aspetto annuncia che a tenere lo scettro del potere riguardo alcune persone in particolare, siete voi.

E sarà un grande passo avanti, verso la liberazione, verso un indispensabile distacco da una relazione personale o di lavoro da cui eravate dipendenti.

Oroscopo Vergine del 7 febbraio: amore

In coppia: complicità al top, potete dunque iniziare a parlare di progetti a due che concretizzerete nei prossimi mesi.

Soli: più aperti, disponibili oggi seguirete l’istinto e se scatterà un’attrazione andrete dritti al punto.

Oroscopo del 7 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): c’è chi approfitta del vostro sostegno

Oroscopo Capricorno del 7 febbraio: umore

Da un punto di vista emotivo è una giornata un po’ complicata e la cosa potrebbe riguardare anche una persona cara. Potrebbe avercela con voi perché non l’aiutate a trovare la soluzione a un problema. Ma oggi potreste rendervi conto che si appoggia a voi eccessivamente, forse approfitta del vostro sostegno.

Magari lo fa senza rendersi conto ma rimane il fatto che vi sentirete a disagio. Potrebbe trattarsi di un figlio ormai grande che fa affidamento su di voi per parecchie cose e ora iniziate a capire che il vostro sostegno non lo fa camminare sulle sue gambe.

Oroscopo Capricorno 7 febbraio: amore

In coppia: con la testardaggine rischiate di complicare la situazione. Date ascolto alla passione!

Soli: se volete incontrare l’anima gemella, siate audaci e cercate di ampliare il raggio d’azione.

