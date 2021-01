Oroscopo di domani 7 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 7 gennaio

Oroscopo di giovedì 7 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (splendido senso di libertà) e Vergine (ottimi risultati nel lavoro).

Oroscopo 7 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): una splendida sensazione di libertà



Oroscopo Toro 7 gennaio: umore

Nella prima parte della giornata potreste essere motivati ad andare al cuore di una questione. Ma non è detto che il/la diretto interessato sia d’accordo, potrebbe fare resistenza. A quel punto, se dovesse accadere, meglio rimandare così da non avere la peggio.

L’oroscopo annuncia che della routine ne avete piene le tasche, vorreste fare cose più interessanti, coinvolgenti, che vi intrigano. E troverete sicuramente qualche idea creativa per movimentare piacevolmente la giornata. Avrete uno splendido senso di libertà che forse non avete mai provato.

Oroscopo 7 Gennaio Toro: amore

In coppia: dovete assolutamente eliminare gli attacchi di gelosia e avere maggiore sicurezza in voi stessi.

Soli: potrebbe esserci un incontro e istintivamente concederete fiducia alla persona. Sentirete che è quella giusta.

Oroscopo 7 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): ottimi risultati nel lavoro

Oroscopo Vergine 7 gennaio: umore

E’ un giovedì in cui al centro della scena ci sono – da parte vostra – gesti affettuosi per chi vi circonda. Per vederle sorridere, sollecitare il loro ottimismo, sarete spinti a fare qualcosa di tenero per le persone care. Non vi aspetterete nulla in cambio ma le vostre premure avranno sicuramente il potere di renderle felici.

E con Venere che domani entra in Capricorno, avrete ampie possibilità di ottenere ottimi risultati nel lavoro. Per cui, annuncia l’oroscopo, oggi cercate di eliminare la sensazione che tutto evolva lentamente. Ciò che conta è che siete sulla strada giusta.

Oroscopo Vergine 7 gennaio: amore

In coppia: se ultimamente il desiderio si era un po’ spento, è la giornata giusta per riaccendere la passione!

Soli: nel caso di un incontro, potreste voler bruciare le tappe. Cercate invece di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 7 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): più aperti ed espansivi

Oroscopo Capricorno 7 gennaio: umore

Solitamente non vi piace mostrare apertamente l’affetto, le emozioni, ma nei prossimi giorni la musica cambierà e sarete molto più espansivi. Il buon aspetto Sole-Nettuno potrebbe anche scatenare la sensazione che vi siate esposti troppo e sentirvi vulnerabili.

Non è così poiché questa apertura potrebbe comportare un cambiamento molto positivo nelle relazioni con le persone care. Più in generale, annuncia l’oroscopo, oggi penserete a un cambiamento: un nuovo lavoro, una nuova casa o nuove amicizie. Siete decisi a mettere in atto una nuova partenza!

Oroscopo Capricorno 7 gennaio: amore

In coppia: è il ritorno alla grandissima della passione, dell’amore e con il partner sarete dolcissimi.

Soli: negli affari di cuore, con Venere che da domani entra nel vostro segno, si prepara un dolce rinnovamento!

.

