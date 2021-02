Oroscopo di domani 8 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 8 febbraio

Oroscopo di lunedì 8 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (difendere la reputazione) e Capricorno (nulla vi fa paura).

Oroscopo del 8 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): difendere la reputazione



Oroscopo Toro 8 febbraio: umore

Potreste pensare che i vostri progetti, qualcosa che avete pianificato siano del tutto completi ma non è così. Aprite gli occhi, esaminate con attenzione poiché potrebbero esservi sfuggiti dei dettagli. Siate dunque pronti a rivedere, fare delle modifiche all’ultimo minuto e non abbiate timore di apportare dei cambiamenti consistenti, anche se richiedono di impegnarvi più di quanto vorreste.

Il vostro segno non è affatto pigro dunque perché iniziare proprio ora a fare credere alle persone che lo siete? Proteggete la vostra reputazione, siate pazienti e accurati.

Oroscopo 8 febbraio Toro: amore

In coppia: un po’ permalosi, poco obbiettivi e nemmeno il partner riuscirà a farvi ragionare. Nessuno ce l’ha con voi!

Soli: una persona vi corteggia, vi tiene ore al telefono ma di incontri non se ne parla. Direte che vi vedete con un altro/a, anche se non è vero.

Oroscopo 8 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): occhio a scatenare conflitti

Oroscopo Vergine del 8 febbraio: umore

Se provate indecisione rispetto a una questione o a una situazione, bando alla frustrazione e valutate con calma i pro e i contro. In seguito potrete anche chiedere consiglio a una persona che ha vissuto la stessa esperienza e che attraverso la visione pratica, più positiva della vostra, vi farà vedere le cose in un’ottica diversa e sarà d’aiuto a prendere una decisione.

Più in generale, annuncia l’oroscopo, attenzione a scatenare conflitti con chi vi circonda. Se capite che si tratta di cose di poco conto, cercate di chiudere un occhio.

Oroscopo Vergine del 8 febbraio: amore

In coppia: permalosi, qualsiasi parola del partner vi innervosisce. Mantenete la calma e optate per il silenzio.

Soli: stesso discorso di cui sopra. Dato lo stato d’animo odierno, evitate incontri e conversazioni.

Oroscopo del 8 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nulla vi fa paura

Oroscopo Capricorno del 8 febbraio: umore

La vita facile va bene per alcune persone ma non per voi. Sapete che quanto un obbiettivo è molto semplice da raggiungere di solito non è soddisfacente quanto una vittoria conquistata con fatica e impegno. L’oroscopo annuncia che in questo momento siete pronti ad affrontare non una ma due o anche dieci sfide!

Nulla vi fa paura né vi intimidisce, per cui potete tranquillamente imboccare la direzione più difficile. Certo, a fine giornata sarete inevitabilmente esausti ma dormirete sereni, sarete orgogliosi di quanto avete realizzato.

Oroscopo Capricorno 8 febbraio: amore

In coppia: potrebbero esserci alcune questioni irrisolte. Parlarne sinceramente vi farà sentire più uniti.

Soli: se oggi vi capiterà di incontrare una persona attraente, il che è possibile, non ve la farete scappare.

