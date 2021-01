Oroscopo di domani 8 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 8 gennaio

Oroscopo di venerdì 8 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (impulsivi) e Vergine (risolverete un vecchio problema).

Oroscopo del 8 gennaio, gli astri segnalano al Toro che è impulsivo e si arrabbia per un nulla e alla Vergine che finalmente risolverà un vecchio problema.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 8 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): tenere sotto controllo l’impulsività



Oroscopo Toro 8 gennaio: umore

Mercurio entra in Acquario e in questi giorni formerà una dissonanza con Marte. Fino a domenica rischiate di arrabbiarvi per un nulla, quando invece il vostro segno è un campione nel mantenere la calma. Diciamo che in alcune situazioni ci sarà la classica goccia che fa traboccare il vaso e direte ciò che pensate in modo eccessivamente diretto, senza filtri.

L’oroscopo annuncia che è meglio tenere sotto controllo l’impulsività così da evitare problemi. Infine, cercate – se possibile – di portare a termine ciò che avete eluso.

Oroscopo 8 Gennaio Toro: amore

In coppia: se vi alterate ogni volta che il partner ha un parere diverso dal vostro, non dovete poi stupirvi se la situazione si complica.

Soli: un incontro è possibile ma rischiate di essere troppo disponibili. Mantenete un po’ di mistero.

Oroscopo 8 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): risolverete un vecchio problema

Oroscopo Vergine 8 gennaio: umore

Mercurio entra in Acquario e fino a lunedì si congiunge a Saturno, nel vostro settore del lavoro e della forma fisica. E’ possibile che in questi giorni vi sentiate stanchi per cui relax e recuperate le energie. Il che sarà facile grazie alla presenza di Marte in Toro che vi invia eccellenti vibrazioni. Prudenza, tuttavia, se praticate uno sport.

L’oroscopo annuncia che la dissonanza odierna potrebbe spingervi a drammatizzare qualsiasi piccolo disaccordo, a pensarci continuamente. Il che è comunque un inutile dispendio di energie. Il lato positivo del passaggio: sarete finalmente pronti a risolvere un problema di vecchia data.

Oroscopo Vergine 8 gennaio: amore

In coppia: atmosfera molto romantica ma evitate di pretendere troppo dal partner. In questo modo sarà una splendida serata.

Soli: voglia di vivere il Grande Amore ma non è facile scovarlo. Perseverate nella ricerca, arriverà..

Oroscopo 8 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): no alle conclusioni affrettate

Oroscopo Capricorno 8 gennaio: umore

Con Mercurio in Acquario sarete campioni di praticità, riuscirete a trovare la soluzione a tutto ed è un transito per voi vantaggioso per le questioni relative alle finanze, oggetti di valore, sicurezza e comfort.

Tuttavia fino a lunedì, il pianeta è congiunto a Saturno e se aspettate una somma dovrete attendere quella data. A quel punto il pianeta si congiungerà a Giove e renderà tutto più facile. Per oggi cercate di non arrivare a conclusioni affrettate, evitate di dire cose di cui in seguito potreste pentirvi.

Oroscopo Capricorno 8 gennaio: amore

In coppia: grande complicità, sentimenti reciproci profondi, con il partner è sintonia perfetta.

Soli: nessuno potrà resistere al vostro fascino. E un incontro sarà particolarmente romantico e coinvolgente.

.

Per tutti gli altri segni clicca qui.