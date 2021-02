Oroscopo di domani 9 febbraio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 9 febbraio

Oroscopo di martedì 9 febbraio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (concedetevi un po’ di libertà) e Vergine (uscire dai limiti).

Oroscopo del 9 febbraio, gli astri segnalano al Toro che deve concedersi un po’ di libertà e alla Vergine di uscire dai limiti che si è imposto.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 9 febbraio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): concedervi un po’ di libertà



Oroscopo Toro 9 febbraio: umore

Con cinque pianeti in Acquario sembra che stiate cercando di essere all’altezza di un ideale impossibile. Stop, non c’è bisogno di sottoporvi a tutto questo stress. Siete esseri umani come tutti e tutti commettiamo degli errori.

Concedetevi un po’ di libertà ed evitate di preoccuparvi se qualcosa non va secondo i vostri piani. Oltretutto chi vi circonda potrebbe apprezzare i vostri difettucci, più di quanto possiate immaginare. Tanto più che la congiunzione Venere-Giove – l’11 febbraio e già da ora attiva – avrà il potere di farvi assaporare un benefico senso di libertà.

Oroscopo 9 febbraio Toro: amore

In coppia: risveglio della passione, con il partner avete gesti teneri, attenzioni che non mancherà di ricambiare.

Soli: potreste dare il via a un flirt, a una bella avventura d’amore. E il desiderio sarà alle stelle.

Oroscopo 9 Febbraio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): uscire dai limiti che vi siete imposti

Oroscopo Vergine del 9 febbraio: umore

Volete mantenere ben salda la stabilità eppure i pianeti potrebbero spingervi a sviluppare idee che vi portano verso l’ignoto. Il che non è un fatto negativo. Per progredire, lungo il percorso che si è scelto, è essenziale fare dei tentativi anche se non si possiede molta esperienza.

Il problema è siete abituati a chiudere voi stessi entro certi limiti. Ma attualmente, cos’è che vi impedisce di agire? Gli altri, gli avvenimenti, la vita? Cercate di capirlo. Probabilmente, annuncia l’oroscopo, siete voi per primi a vietarvi di realizzare ciò che desiderate.

Oroscopo Vergine del 9 febbraio: amore

In coppia: reinventerete la relazione, grazie al partner, con progetti entusiasmanti. C’è armonia e intesa.

Soli: desiderate storie leggere, poco impegnative, soprattutto se siete usciti da poco da una storia complicata.

Oroscopo del 9 febbraio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): bando all’orgoglio e chiedete

Oroscopo Capricorno del 9 febbraio: umore

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Marte e rappresenta un’opportunità per esprimere ciò che provate ma in particolare a chiedere ciò di cui avete bisogno. L’orgoglio potrebbe impedirvelo ma se aspettate che gli altri lo capiscano, aspetterete a lungo.

Allora, anche se detestate chiedere fatelo altrimenti sarete insoddisfatti e frustrati. Chiedete, consiglia l’oroscopo, anche se dovesse trattarsi di un prestito. Gestire i problemi di carattere finanziario in questo momento è importante per ritrovare l’ottimismo e la sicurezza.

Oroscopo Capricorno 9 febbraio: amore

In coppia: in meglio o in peggio, oggi le emozioni sono accentuate. In ogni caso, evitate di voler controllare tutto, in particolare il partner.

Soli: se una persona vi corteggia, prima di dire “sì” vorrete controllare tutti gli aspetti della sua vita. Altro che detective!

Per tutti gli altri segni clicca qui.