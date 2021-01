Oroscopo di domani 9 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 9 gennaio

Oroscopo di sabato 9 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (esprimere le emozioni negative) e Capricorno (no agli acquisti impulsivi).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 9 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): esprimere le emozioni negative



Oroscopo Toro 9 gennaio: umore

E’ un fine settimana in cui, con la congiunzione Mercurio-Saturno circolano delle tensioni ma al contempo avrete la possibilità di capire bene le vostre priorità ed eventualmente correggere il tiro. Più in generale, annuncia l’oroscopo potreste arrabbiarvi – parecchio – poiché sarete costretti a rinuncia a qualcosa.

Esprimete le emozioni negative, anche se non saranno indirizzate a una persona in particolare, non tenete tutto dentro. Anche nel lavoro potreste trovare difficile collaborare con il boss o un superiore ma varrà invece la pena di fare uno sforzo.

Oroscopo 9 Gennaio Toro: amore

In coppia: non sarà un sabato di tutto riposo. Il partner potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza.

Soli: incontri, frequentazioni ci sono ma c’è sempre qualcosa che non va, nascono continuamente dei malintesi.

Oroscopo 9 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): voglia di stare per conto vostro

Oroscopo Vergine 9 gennaio: umore

Con la congiunzione Mercurio-Saturno in Acquario il fine settimana si prospetta casalingo, avrete voglia di stare da soli o con la famiglia. In questo momento non volete entrare in contatto con la confusione del mondo esterno.

Ma non solo, visto che i due pianeti sono in dissonanza con Marte, l’oroscopo annuncia che potrebbero esserci delle discussioni in cui non avete proprio intenzione di mischiarvi. La cosa migliore è che pensiate a voi, alla forma fisica, a recuperare le energie e praticare un po’ di esercizio fisico.

Oroscopo Vergine 9 gennaio: amore

In coppia: circola un po’ di confusione, di noia e a farne le spese è il partner. Se qualcosa non vi sta bene, forse dovreste parlarne.

Soli: aspettando che gli altri capiscano al volo i vostri bisogni affettivi, rischiate di perdere qualche bella opportunità.

Oroscopo 9 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): evitate acquisti impulsivi

Oroscopo Capricorno 9 gennaio: umore

Venere nel vostro segno oltre a rendervi affascinanti, annuncia un fine settimana tranquillo, all’insegna dell’affetto con le persone care e al benessere. Potrebbe anche entrare una somma di denaro e ne sarete contenti. Tuttavia, annuncia l’oroscopo, considerata la congiunzione Mercurio-Saturno in Capricorno, evitate acquisti impulsivi.

Anche se in un primo momento vi sembreranno validi, in seguito potreste pentirvene. Aspettate un giorno o due e se a quel punto sarete ancora intenzionati a comprare, allora vuol dire che è giusto così.

Oroscopo Capricorno 9 gennaio: amore

In coppia: atmosfera un po’ elettrica, potreste discutere su qualsiasi argomento e con veemenza.

Soli: determinati a conquistare ma forse l’approccio non sarà quello giusto. Forse sarete un po’ troppo diretti?

