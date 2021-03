Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 11 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani del 11 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): torna lo slancio positivo

Oroscopo Capricorno di domani del 11 marzo: umore

Potreste provare molta empatia per una persona che sta attraversando delle difficoltà, ma non al punto di stare male. Sebbene possiate davvero provare compassione per la sua situazione, sarete più utili, d’aiuto a trovare una soluzione grazie alle vostre capacità pratiche e organizzative.

Con un po’ di incoraggiamento, potrebbero essere in grado di fare quei passi necessari per risolvere definitivamente. Nel lavoro, torna lo slancio positivo di cui avevate bisogno. Se c’è un progetto che ha difficoltà a progredire, oggi avete grande chiarezza mentale per esaminare la situazione e andare avanti.

Oroscopo Capricorno di domani 11 marzo: amore

In coppia: la mente è a mille e la curiosità di pari passo ma evitate che una conversazione si trasformi in un interrogatorio.

Soli: un’avventura potrebbe prendere una piega seria. Tuttavia, prima accertatevi delle intenzioni dell’altro/a.