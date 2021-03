Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 12 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo di domani del 12 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): fare una cosa alla volta

Oroscopo Capricorno di domani del 12 marzo: umore

La frase “una cosa alla volta” c’è per una buona ragione. Da Capricorno pensate sempre molto alla carriera, al lavoro e spesso vi mettete sotto pressione. Oggi siete ultra motivati, intenzionati a immergervi nel lavoro e fare il più possibile. Fate attenzione a non sforzarvi troppo, risparmiate le energie.

Potete ottenere molto di più se riposati e rilassati come indica la Luna Nuova in Pesci di domani che porterà nuovo slancio e nuove direzioni. In generale, per soddisfare il bisogno di novità, di qualcosa di diverso provate attraverso piccoli modi a cambiare la routine.

Oroscopo Capricorno di domani 12 marzo: amore

In coppia: felicità allo stato puro. Passione, romanticismo, guardate nella stessa direzione e avete le stesse idee.

Soli: forse non l’ammettete nemmeno a voi stessi ma provate qualcosa per un/a amico o qualcuno con cui lavorate. E oggi avrete la possibilità di esprimere ciò che provate. Lo farete?