Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 14 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo di domani del 14 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): lasciate perdere il passato

Oroscopo Capricorno di domani del 14 marzo: umore

Pronti a vivere al massimo il vostro potenziale? Con un po’ di organizzazione e una migliore gestione del tempo, potreste andare lontano. Tuttavia dei ricordi di esperienze difficili potrebbero tornare a tormentarvi, proprio mentre state per affrontare una sfida. Non soffermatevi sul passato, usate invece questa opportunità per sognare in grande e fate dei passi concreti per realizzarli.

E lasciate perdere il passato anche se dovesse esserci una discussione con un familiare. Potrebbero riemergere emozioni forti che comunque dovete affrontare e non reprimere.

Oroscopo Capricorno di domani 14 marzo: amore

In coppia: se ci sono state tensioni, oggi le appianerete. C’è dolcezza, intesa a tutto campo.

Soli: grande lucidità che negli affari di cuore vi sarà d’aiuto a prendere le decisioni giuste.