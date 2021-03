Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 16 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani del 16 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): rimandare gli impegni non urgenti

Oroscopo Capricorno di domani del 16 marzo: umore

Il vostro segno spesso dimentica di rilassarsi e mollare la presa, ma i pianeti oggi vi invitano a impegnarvi in quelle cose che vi regalano gioia. Se potete, rimandate a un altro giorno il duro lavoro, i compiti meno urgenti. Su un altro piano: un gesto di gentilezza potrebbe mettervi in grado di stringere una bella amicizia e scoprire che avete più cose in comune di quanto pensavate.

Ma non solo: insieme potreste voler collaborare a un’idea che avrà un grande impatto. Oltre a cambiare voi, potrebbe essere una rivelazione per tante altre persone.

Oroscopo Capricorno di domani 16 marzo: amore

In coppia: ottima intesa, andate d’amore e d’accordo. La passione va di pari passo con la tenerezza.

Soli: giornata ideale per testare il vostro potere di seduzione e riscuoterete consensi! Detto questo, non avete intenzione di impegnarvi.