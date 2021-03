Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 17 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani del 17 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): preoccupati per una questione di denaro

Oroscopo Capricorno di domani del 17 marzo: umore

I pianeti al vostro segno chiedono di adottare un approccio diverso riguardo la gestione delle finanze e i guadagni. E in effetti potreste essere spinti a dare il via a un’attività secondaria online o a cambiare completamente la struttura della vostra attività. Non è escluso tuttavia che una questione di denaro vi preoccupi nuovamente.

Potrebbe esserci un ritardo nelle entrate e ciò avere delle conseguenze a cui preferireste non pensare. Nel fine settimana al riguardo potrebbe arrivare un buon consiglio o trovare una soluzione.

Oroscopo Capricorno di domani 17 marzo: amore

In coppia: la dissonanza Luna-Saturno incupisce la giornata. Il partner potrebbe essere distaccato, per non dire assente, e proverete mancanza d’affetto.

Soli: avvertirete il peso della solitudine, forse proverete nostalgia per un/a ex, ma presto ci sarà una schiarita.