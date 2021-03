Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 3 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo di domani del 3 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): una messa a punto

Oroscopo Capricorno di domani del 2 marzo: umore

Urano in Toro sosta nel vostro settore della creatività: ciò che pensate oggi, potrebbe diventare il nuovo progetto di domani. Per cui, da parte vostra sarebbe saggio non buttare nel cassonetto le idee brillanti, le belle intuizioni. Se attuate, potrebbero dare risultati sorprendenti. Potrebbe arrivare un’opportunità attraverso dei contatti online. Tenete presente che mettendovi in gioco avrete comunque il sostegno dei pianeti.

Al contempo, una relazione con un collega o una persona cara, potrebbe essere messa in discussione, forse persino essere motivo di preoccupazione. E’ un fatto passeggero e le cose si sistemeranno prima di quanto pensiate. Dovete semplicemente parlare e fare una messa a punto.

Oroscopo Capricorno di domani 3 marzo: amore

In coppia: la dolcezza prende il sopravvento sulla passione. Ma l’atteggiamento del partner renderà bollente la temperatura.

Soli: pensate a una storia recente e sistemare mentalmente la questione prima di iniziare una nuova storia è un’ottima idea.