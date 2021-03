Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 5 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani del 5 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): concedetevi un p’ di relax

Oroscopo Capricorno di domani del 5 marzo: umore

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno: il transito segnala la necessità di maggiore riposo e attenzione alle questioni personali. Potreste sentirvi poco in forma, forse avete dormito male o mangiato qualcosa ch non avete digerito ma evitate di pensare al peggio.

E’ nota la vostra tendenza al pessimismo. Concedetevi maggiore relax, dunque, anche per metabolizzare alcuni eventi recenti. Un aspetto minore Venere-Plutone potrebbe scatenare risentimento o paure: tenete presente che hanno una radice più profonda di quel che sembra in apparenza.

Oroscopo Capricorno di domani 5 marzo: amore

In coppia: i sentimenti sono sempre forti, c’è passione. Forse dovreste aggiungere un po’ di fantasia tra le lenzuola.

Soli: fascino al top, sarebbe sorprendente se qualcuno vi rifiutasse qualcosa. Sfruttate questo momento!