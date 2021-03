Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà domani 7 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo di domani del 7 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): chiedere una promozione

Oroscopo Capricorno di domani del 7 marzo: umore

La Luna sosta nel vostro segno e proverete emozioni intense, per fortuna il luminare è in buon aspetto con Urano e sarà d’aiuto quel tanto che basta per migliorare l’umore e divertirvi pienamente. Può essere una domenica motivante ed energizzante. Avendo una maggiore consapevolezza dei vostri bisogni e desideri, comunicate in modo più efficace.

Vi sentirete a vostro agio mentre interagite con persone che hanno i vostri stessi interessi. Sfruttate inoltre i transiti attuali per mettervi al centro della scena, chiedere una promozione o trovare un impiego.

Oroscopo Capricorno di domani 7 marzo: amore

In coppia: sfruttate la giornata per sentirvi ancora più vicini. Una parentesi romantica che sarà come una ventata d’aria fresca.

Soli: giornata di riflessione, prima di impegnarvi in una nuova storia volete meditare su una relazione del passato.