Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà giovedì 18 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo di domani del 18 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): nel lavoro… il troppo storpia

Oroscopo Capricorno di domani del 18 marzo: umore

A portata di mano potrebbero esserci una serie di opportunità che vi entusiasmano. Al contempo potreste sentirvi sotto pressione a causa del lavoro, degli impegni. Se un progetto vi intriga apportare delle modifiche alle priorità può dare il margine di manovra di cui avete bisogno per portarlo avanti.

A parte questo, è un momento in cui siete sovraccarichi di lavoro ma è pur vero che vi dà la possibilità di guadagnare e ora, con la situazione attuale, per tutti è un momento difficile. Su un altro piano: siete coraggiosi, determinati, tenaci ma ricordate sempre che troppi sforzi generano un livello malsano dello sforzo. Per cui, ogni tanto staccate la spina.

Oroscopo Capricorno di domani 18 marzo: amore

In coppia: conversazioni positive, calme. mirate a chiarire malintesi e risolvere disaccordi.

Soli: entusiasmo e fascino sono le carte vincenti. Partite pure alla conquista dell’anima gemella.