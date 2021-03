Oroscopo di domani del Capricorno: che giornata sarà venerdì 19 marzo 2021 per il Capricorno?

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo di domani del 19 marzo 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): il duro impegno è premiato

Oroscopo Capricorno di domani del 19 marzo: umore

Gli aspetti odierni supportano il vostro eterno desiderio di essere produttivi ed efficienti. La congiunzione Luna-Marte in Gemelli in buon aspetto con Saturno vi rende facile svolgere tutti le cose da fare e al meglio. Il duro impegno nel lavoro non è comunque passato inosservato e potrebbe arrivare un bonus oppure un nuovo cliente redditizio che vi farà sentire soddisfatti.

Tuttavia avete bisogno di canalizzare le tante energie per cui integrate un po’ di esercizio fisico. In caso contrario, senza volerlo, rischiate di essere un po’ bruschi verbalmente con chi vi circonda.

Oroscopo Capricorno di domani 19 marzo: amore

In coppia: circola dolcezza, coccole reciproche, il partner sarà molto affettuoso/a. un piccolo bilancio rafforzerà l’unione.

Soli: è un ottimo periodo per fare incontri. Uscite, fatevi belli/e, ma soprattutto siate aperti!