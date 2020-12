Oroscopo di domani martedì 22 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 22 dicembre

Oroscopo di martedì 22 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (imprevisti nel lavoro) e Capricorno (molto permalosi).

Oroscopo del 22 dicembre, gli astri segnalano alla Vergine che imprevisti nel lavoro vi faranno innervosire e al Capricorno che la minima critica di destabilizza.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo martedì 22 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): con la gentilezza si può dire tutto.



Oroscopo Toro umore

La congiunzione Giove-Saturno in Acquario segnala che state entrando in un periodo in cui i cambiamenti che avete previsto e che soddisfano le vostre ambizioni, sono attualmente possibili. Sarà più facile progredire a patto che abbiate fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità.

Non dovete precipitarvi, annuncia l’oroscopo, ma concentrarvi su ciò che pensate sia meglio per voi. L’oroscopo annuncia che oggi dovreste parlare chiaramente, dire ciò che pensate. Salvo ovviamente siate sarcastici e pronti a fare commenti spiacevoli. Con gentilezza si può dire tutto.

Oroscopo 22 Dicembre Toro: amore

In coppia: riuscirete a gestire in modo brillante i problemi familiari. Agli del partner siete eroi o eroine!

Soli: un nuovo incontro potrebbe sfociare in una storia seria. La felicità affettiva vi tende le braccia.

Oroscopo 22 dicembre martedì Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): imprevisti nel lavoro.

Oroscopo vergine umore

L’oroscopo annuncia che nel lavoro potrebbero esserci degli imprevisti e la cosa innervosirvi. E’ noto quanto il vostro segno detesta tutto ciò che scombussola le sue abitudini.

Ed essendo irrequieti potreste essere spinti a correre qualche rischio o combinare qualche guaio. Più in generale, se capite che il controllo su una situazione vi stressa parecchio, perché non cercate di mollare un po’?

Oroscopo Vergine amore

In coppia: nervosi e senza un reale motivo. Se non volete rovinare l’atmosfera cercate di rilassarvi!

Soli: per oggi, mettete da parte gli affari di cuore. Siete insoddisfatti, ansiosi e non è il caso di fare incontri.

Oroscopo martedì 22 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): la minima critica vi destabilizza.

Oroscopo Capricorno umore

Giornata caotica, con la Luna in Ariete potreste provare risentimenti, tensioni poiché pensate che gli altri abbiano le redini delle situazioni e voi siete costretti in un limbo. Ma l’agitazione in realtà potrebbe essere dovuta al fatto che state premendo l’acceleratore su una questione che ancora non pronta.

L’oroscopo annuncia che i problemi familiari possono essere fonte di tensione. Le persone care sono di malumore ma anche voi non scherzate… Ma non solo, oggi la minima critica vi destabilizza! Il fatto è che oggi siete ipersensibili.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: nervosi e senza un reale motivo. Se non volete rovinare l’atmosfera cercate di rilassarvi!

Soli: per oggi, mettete da parte gli affari di cuore. Siete insoddisfatti, ansiosi e non è il caso di fare incontri.

Per tutti gli altri segni clicca qui.