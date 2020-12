Oroscopo di domani mercoledì 23 dicembre 2020: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo domani 23 dicembre

Oroscopo 23 dicembre 2020: previsioni oroscopo e astri per Cancro, Scorpione, Pesci

Oroscopo di mercoledì 23 dicembre, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (rischiate di esplodere) e Capricorno (prendere di traverso le parole).

Oroscopo del 23 dicembre, gli astri segnalano al Toro che potreste dire cose che nemmeno pensate e al Capricorno che interpretate male le parole degli altri.

Oroscopo 23 dicembre 2020 Toro (22 aprile-20 maggio): dire cose che nemmeno pensate.



Oroscopo Toro umore

E’ una di quelle giornata in cui potrebbe emergere il vostro caratterino, ovvero potreste esplodere rischiando di dire cose che nemmeno pensate. Accade raramente ma se gli altri oggi tenderanno a esagerare se ne renderanno conto a loro spese e il conto sarà abbastanza salato.

La cosa migliore sarebbe evitare questo tipo di situazione, se possibile, e trovare un modo per risolvere. Potrebbe non essere la prima volta che accade ma con un atteggiamento diplomatico e realistico, potrebbe certamente essere anche l’ultima, soprattutto con una persona in particolare.

Oroscopo 23 Dicembre Toro: amore

In coppia: abitudinari, oggi darete prova di originalità, vi lascerete un po’ andare. Con grande sorpresa del partner.

Soli: aperti, disponibili, è il momento di superare i dubbi e lanciarvi nella conquista. Farete colpo.

Oroscopo 23 dicembre Vergine 2020 (24 agosto-23 settembre): all’altezza della situazione.

Oroscopo Vergine umore

Grande forza fisica e interiore, nel lavoro vi impegnate più del solito ma al contempo in questo momento siete carichi di compiti e temete di essere meno efficienti. Vi sbagliate: siete all’altezza di tutto ma l’importante è non disperdere le energie.

Se siete costretti a fare più cose contemporaneamente scrivete una lista con l’ordine da rispettare nei vari impegni. Seguendola, non avrete problemi. Al contempo, l’oroscopo annuncia che non va bene fingere di non volere qualcosa quando è vero il contrario. Perché negarvela?

Oroscopo Vergine amore

In coppia: sempre un po’ inquieti, pronti a criticare, oggi sarete meno rigidi e darete prova di elasticità.

Soli: dello stato d’animo demotivato ne avete piene le tasche. Sfruttate l’odierna leggerezza per stringere nuove conoscenze.

Oroscopo 23 dicembre 2020 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): interpretare le parole in modo sbagliato.

Oroscopo Capricorno umore

Con la Luna e Marte in dissonanza con Plutone, l’atmosfera è carica di aggressività ed è nel fine settimana che tornerà la tranquillità. Nel frattempo, annuncia l’oroscopo potreste subire l’aggressività di chi vi circonda oppure sarete voi parecchio nervosi e interpretare male ciò che dicono.

C’è la possibilità che alcuni problemi familiari diventino più pesanti ma una volta usciti allo scoperto è pur vero che potrete risolverli. Cercate inoltre di perseguire le vostre ambizioni ma anche capire quando è il momento di riposarvi e allontanare la pressione.

Oroscopo Capricorno amore

In coppia: avete bisogno di dolcezza, serenità ma sembra che il partner non sempre, come oggi, riesca a capirlo.

Soli: uscite, distraetevi! Anche se non incontrerete il Grande Amore, vedere nuove persone vi farà bene.

