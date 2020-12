Oroscopo di domani venerdi 18 dicembre 2020: le previsioni degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di domani venerdì 18 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (occhio ai miraggi) e Acquario (negoziazioni redditizie).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 18 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): occhio ai miraggi.



Oroscopo gemelli umore

Voglia di andare a vedere altrove, dove secondo voi l’erba è più verde. Occhio a miraggi e non compromettete nulla di importante. Avete bisogno d’azione ma sembra che ogni volta che vi lanciate in qualcosa vi trovate di fronte a un muro.

Può essere che prendiate la direzione sbagliata. Al contempo l’oroscopo annuncia che ciò non significa non dover ampliare gli orizzonti. E’ un buon momento infatti per lanciarvi in uno studio e apprendere, accrescere le vostre conoscenze.

Oroscopo gemelli amore

In coppia: il desiderio di costruire è reciproco, insieme riflettete sul da farsi e al budget da impegnare.

Soli: potreste fantasticare a tutto piano su una persona che abita in un’altra città. Approfondite la conoscenza. Il tempo vi aiuterà a chiarire.

Oroscopo 18 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): una relazione di lavoro positiva.

Oroscopo bilancia umore

Un incontro che potrebbe ravvivare la giornata e potrebbe nascere una relazione positiva, forse anche riguardo al lavoro. La persona vi sembrerà straordinariamente interessante e vorrete approfondire la conoscenza. La dissonanza Luna-Urano potrebbe scatenare irrequietezza e tutto ciò che rappresenterà un cambiamento alla solita routine, parliamo di piccole cose, vi farà sentire soddisfatti.

L’oroscopo annuncia che oggi avrete la possibilità di vivere bei momenti e rastrellare belle soddisfazioni. Sul fronte finanze se state pensando a un investimento non esitate a chiedere consiglio a chi vi fidate.

Oroscopo bilancia amore

In coppia: concedetevi dei momenti romantici, solo per voi. Ne avete bisogno dopo un periodo abbastanza complicato.

Soli: ci sono nuovi incontri ma nessuno vi attrae veramente. Volete innamorarvi! Per ora, prendete le cose come vengono.

Oroscopo 18 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): di buonumore e socievoli.

Oroscopo acquario umore

La Luna nel vostro segno è in armonia con Marte in Ariete: aspetto che vi rende ultra dinamici – rischiate di fare anche troppo – avete voglia di comunicare, di intraprendere! Siete di buonumore, socievoli e potreste stringere nuove relazioni, qualsiasi conversazione sarà piacevole, la vostra opinione conterà, non avrete bisogno di imporvi.

L’oroscopo annuncia che non è escluso farete dei progetti entusiasmanti con un amico. Sul fronte finanze, potreste concludere delle negoziazioni redditizie. L’importante è che non puntiate eccessivamente in alto.

Oroscopo acquario amore

In coppia: la serata si annuncia particolarmente tenera e costruttiva. Insieme al partner vi troverete su una nuvoletta rosa.

Soli: fascino, potere di seduzione al top! L’atmosfera è all’insegna della passione e la conquista è certa.

