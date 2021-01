Oroscopo di lunedì 25 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo

Oroscopo di lunedì 25 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (gestire gli sbalzi d’umore) e Leone (il tocco finale a un progetto).

Oroscopo 25 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): gestire gli sbalzi d’umore

Oroscopo Ariete umore

Cercate di gestire al meglio gli sbalzi d’umore, con chi vi circonda cercate di parlare con un tono più morbido! E se siete sotto pressione a causa dei troppi impegni, anche se siete riluttanti, chiedete una mano poiché troverete chi sarà pronto a intervenire.

Altra buona notizia, annuncia l’oroscopo, è che la presenza di Mercurio in Acquario è che un progetto o un’idea potrebbero entusiasmarvi e proverete soddisfazione a perfezionarli. Non è escluso che abbiate l’opportunità di consolidare un’amicizia con una persona conosciuta da poco.

Oroscopo Ariete 25 Gennaio amore

In coppia: fiducia e amore sono alla base della vostra relazione. E il partner, inoltre, è di notevole sostegno!

Soli: giornata di incontri ma un/a ex potrebbe spuntare dal nulla e tutto torna a essere possibile.

Oroscopo del 25 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il tocco finale a un progetto

Oroscopo lunedì Leone umore

E’ un’ottima giornata per occuparvi delle questioni pratiche, potreste dare qualche tocco finale a un progetto importante o concludere un accordo. In quest’ultimo caso, agite tuttavia con prudenza, non firmate con leggerezza. Vale a dire leggete con la lente d’ingrandimento e attentamente qualsiasi riga.

Nel lavoro sarete notati per l’impegno, la correttezza ed è quasi inutile aggiungere che ciò sarà motivo di gratificazione. Le vibrazioni astrali di questo lunedì tendono a premiare la determinazione e l’impegno. Infine, occhio ai malintesi. Fate attenzione a ciò che dite o ascoltate.

Oroscopo lunedì Leone amore

In coppia: sembra incredibile ma oggi siete disposti a riconoscere i vostri difetti. E accetterete quelli del partner.

Soli: meno selettivi, con meno aspettative. Forse avete capito che la perfezione non è di questo pianeta.

Oroscopo 25 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nel lavoro siete apprezzati per l’impegno

Oroscopo 25 gennaio Sagittario: umore

I pianeti in Acquario fanno brillare i neuroni, l’intuito è al top! E saprete, annuncia l’oroscopo, trarre vantaggio da qualsiasi conversazione o incontro di lavoro. Capirete immediatamente, prima di chi avete di fronte, i benefici che potreste ottenere da una situazione.

Ma non solo, sarete apprezzati per l’impegno e la dedizione o per la capacità di prendere l’iniziativa e portare a termine le cose. Gli astri segnalano l’arrivo di opportunità e di sicuro non le ve farete scappare. Potreste infine essere attratti da un oggetto per la casa. Assicuratevi che il prezzo sia giusto.

Oroscopo Sagittario 25 gennaio: amore

In coppia: slanci d’affetto, dimostrazioni d’amore e insieme parlerete di progetti per il futuro.

Soli: è possibile che darete una seconda possibilità a una persona che inizialmente non vi era piaciuta. E fate bene.

