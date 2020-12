Oroscopo di martedì 22 dicembre 2020: le previsioni e l’oroscopo di martedì 22 dicembre degli astri per Gemelli, Bilancia, Acquario

Oroscopo di martedì 22 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni d’Aria Gemelli, Bilancia e Acquario. In evidenza Gemelli (evitate di vedere ovunque complotti) e Acquario (in famiglia siate tolleranti).

Oroscopo 22 dicembre 2020 Gemelli (21 maggio-21 giugno): nuove evitate di vedere ovunque complotti.



Oroscopo Gemelli umore

Oggi siete un po’ tesi e i confronti con gli altri anziché portare a un miglioramento tendono a essere poco fruttuosi. I pianeti vi spingono a eliminare tutto ciò che pensate sia di ostacolo, volete progredire a tutti i costi. Ma gli amici, annuncia l’oroscopo, potrebbero consigliarvi di rallentare, prendere tempo.

Ed è per il vostro bene. Siete inclini a vedere ovunque complotti e conflitti ma potrebbero essere solo frutto della vostra immaginazione. Cercate invece di riorganizzare le finanze. Vi sentirete meno ansiosi.

Oroscopo Gemelli amore

In coppia: ottima intesa – anche tra le lenzuola – grande complicità. Insieme al partner oggi vivrete splendide emozioni.

Soli: fate colpo, non c’è alcun dubbio. L’importante è che siate voi stessi senza indossare maschere. Sono inutili.

Oroscopo 22 dicembre 2020 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): distanze da chi vi fa innervosire.

Oroscopo Bilancia umore

Con la Luna in Ariete, tutti vi sembrano dei gran rompiscatole! Mantenete la calma e prendete le distanze, oggi e domani, da chi vi fa innervosire. E mostrate indifferenza se qualcuno dovesse provocarvi: è il modo migliore per spuntare le loro armi.

Più reagirete, dice l’oroscopo, e tanto più esaspererete i conflitti. Sia chiaro, non parliamo di liti epocali ma di fastidiosi battibecchi. Se qualcuno è eccessivamente critico o sembra determinato a sminuirvi, stroncate la questione sul nascere. Come? Uscendo dalla stanza voltando le spalle.

Oroscopo Bilancia amore

In coppia: l’impulsività oggi è una cattiva consigliera. Prima di parlare pensateci bene, riflettete.

Soli: siete agitati e dunque è in caso di non pensare a nuovi incontri. Se avete un appuntamento, rimandate.

Oroscopo 22 dicembre 2020 Acquario (21 gennaio-19 febbraio) belle energie e creatività.

Oroscopo Acquario umore

Potreste iniziare la giornata con pensieri un po’ cupi ma grazie a una persona con cui avete un progetto tornerete di buonumore e qualsiasi conversazione sarà positiva. L’oroscopo annuncia che le relazioni di lavoro e di amicizia saranno distese e armoniose.

La Luna in Ariete è molto stimolante, vi regala belle energie e creatività. Lasciate che a guidarvi siano le idee e rimarrete piacevolmente sorpresi dagli avvenimenti di questa giornata. In famiglia, date comunque prova di diplomazia, di tolleranza ed evitate posizioni radicali o provocatorie.

Oroscopo Acquario amore

In coppia: bella giornata per innamorarvi nuovamente del partner! Vi sentirete fortunati ad averlo/a al vostro fianco.

Soli: se arriva un invito accettate, c’è la possibilità di un incontro. Sfoderate il senso dell’umorismo poiché farete sicuramente colpo.

