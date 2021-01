Oroscopo di martedì 26 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo del 26 gennaio

Oroscopo di martedì 26 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (ascoltare i consigli) e Capricorno (le finanze sono una priorità).

Oroscopo del 26 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): controllare le reazioni



Oroscopo Toro 26 gennaio: umore

L’atmosfera è elettrica, siete un po’ aggressivi e rischiate di complicare – inutilmente – le relazioni personali o di lavoro. E’ probabile che non ne sarete consapevoli e senza volerlo provocherete chi vi circonda e non capirete perché si mettano in posizione di difesa.

Sia chiaro, se chi vi circonda dovesse provocarvi non dovrete permettere che vi metta i piedi in testa ma nemmeno reagire scattando come molle. Equilibrio nelle reazioni, annuncia l’oroscopo. E il vostro è un segno che può farlo senza troppi problemi.

Oroscopo 26 Gennaio Toro: amore

In coppia: insieme al partner oggi assaporate la serenità, la dolcezza e la fiducia presenti nella relazione.

Soli: potete conquistare chi volete. L’importante è che siate disposti ad accogliere le novità.

Oroscopo 26 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): ascoltare i consigli

Oroscopo Vergine del 26 gennaio: umore

Giocare sul sicuro o correre un rischio? Seguire gli altri o procedere da soli? E’ il genere di decisioni che per il vostro segno possono essere molto difficili. Prima di prendere l’iniziativa solitamente calcolate bene qualsiasi mossa.

Ma ora, annuncia l’oroscopo, soprattutto riguardo un progetto ambizioso e costoso, qualsiasi strada imbocchiate c’è la possibilità che non funzioni come da voi sperato. Affinché le cose riescano forse dovreste apportare delle modifiche. E se eventualmente dovessero arrivare, accettate i consigli di chi vi circonda e di cui vi fidate.

Oroscopo Vergine del 26 gennaio: amore

In coppia: siete nervosi, non vi sta bene niente di ciò che dice o propone il partner. Calma, o andrete incontro a una lite.

Soli: c’è chi vi corteggia ma a voi non interessa, escludete la possibilità che nasca qualcosa.

Oroscopo del 26 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): le finanze sono la vostra priorità

Oroscopo Capricorno del 26 gennaio: umore

E’ un martedì in cui le finanze saranno in cima alle vostre priorità, potreste esaminarle con uno sguardo nuovo per capire bene come gestite il denaro. Ed ‘ il momento giusto, annuncia l’oroscopo per fare il punto della situazione e cercare di riorganizzare il budget così da avere la possibilità di fare qualche acquisto in più.

A parte questo, l’oroscopo per oggi a voi consiglia di essere meno esigenti e più comprensivi con persone care e colleghi. Rischiate di pretendere più di quanto in realtà possano fare.

Oroscopo Capricorno 26 gennaio: amore

In coppia: se il partner ha dei dubbi sulla vostra fedeltà, cercate di rassicurarlo/a.

Soli: sognate un amore tutto per voi e ciò vi rende un po’ possessivi con chi vi corteggia. Occhio, potrebbero scappare.

