Oroscopo di mercoledì 27 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo del 27 gennaio

Oroscopo di mercoledì 27 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (affrontare alcune verità) e Sagittario (affrontare una sfida).

Oroscopo di oggi 27 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): affrontare alcune verità

Oroscopo Ariete umore

Dovendo stabilire delle priorità, sapere dove puntare la vostra attenzione può essere un problema più grande di quanto pensavate. Il desiderio urgente di sfruttare un’opportunità, potrebbe significare dedicare meno tempo alla famiglia.

L’opposizione della Luna a Venere e Plutone indica che le emozioni potrebbero diventare intense a meno che non riusciate a placare le persone care. Un compromesso sembra l’unico modo per procedere. La congiunzione Venere-Plutone, annuncia l’oroscopo potrebbe costringervi ad affrontare alcune verità riguardanti la carriera, le relazioni e gli affari.

Oroscopo di oggi Ariete 27 Gennaio amore

In coppia: potreste amplificare alcune questioni di poco conto e creare discussioni. Occhio, inoltre, alla gelosia!

Soli: vedete solo gli aspetti negativi della vostra situazione o di una persona in particolare. Domani andrà meglio.

Oroscopo di oggi 27 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): guardare le situazioni con distacco

Oroscopo martedì Leone umore

Con la congiunzione Venere-Nettuno circola parecchia agitazione, forti emozioni e probabilmente perché una persona chiede più di quanto meriti in realtà. Potrebbe trattarsi di una situazione riguardante il lavoro o di un problema che emerge mentre svolgete la vostra attività. Qualsiasi cosa accada non aggredite l’altro, guardate la situazione con distacco.

Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che sia turbato per motivi di cui non può o non vuole parlare. Nel giro di poco supererete tutto e dimenticherete. Al contempo, è un’ottima giornata per liberarvi da una cattiva abitudine.

Oroscopo mercoledì Leone amore

In coppia: tutto bianco o tutto nero, tutto o niente. Oggi non avete mezze misure e il partner essere sconcertato.

Soli: insoddisfatti di come procede un flirt, oggi sarete esigenti. E non è che detto che abbiate torto.

Oroscopo 27 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): affrontare una sfida

Oroscopo 27 gennaio Sagittario: umore

Qualcosa che ritenete interessante potrebbe entusiasmarvi ed essere una sfida che vorrete affrontare. Potrebbe comportare un lavoro in team o con una sola persona il cui atteggiamento sollecita la vostra fiducia. Ed è probabile che sia così: potrebbero essere perseveranti, tenaci e produttivi, il che compensare qualsiasi altra mancanza che possiate aver percepito.

Insieme farete un ottimo lavoro. La congiunzione Venere-Nettuno odierna scatena la voglia di gustare i piaceri della vita, accentua la vostra golosità. L’oroscopo annuncia che soddisfare questo desiderio è positivo ma attenzione se avete problemi di peso.

Oroscopo Sagittario 27 gennaio: amore

In coppia: emozioni, sensualità e sentimenti sono decuplicati. L’atmosfera è molto romantica.

Soli: volete sicurezza, stabilità e se la persona che aspettate non è ancora arrivata, presto ci sarà l’incontro.

