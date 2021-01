Oroscopo di oggi domenica 24 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo di oggi

Oroscopo di domenica 24 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (accantonare le responsabilità) e Sagittario (nella vita sociale, brillate).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo 24 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): mettere da parte le responsabilità

Oroscopo Ariete umore

Il Sole, Giove, Saturno in Acquario al vostro segno inviano ottime vibrazioni, per cui potrete sicuramente concretizzare i vostri progetti. E se non ne avete in vista nessuno, presto arriverà. Per oggi, dunque, ritagliate del tempo per non pensare a niente, solo a rilassarvi.

Mettete da parte le responsabilità, distacco dalle piccole preoccupazioni del quotidiano e, per quanto è possibile considerate le restrizioni, godete di un po’ di divertimento. In questo modo anche eventuali emozioni negative, annuncia l’oroscopo si placheranno.

Oroscopo Ariete 24 Gennaio amore

In coppia: ottimisti, aperti, con il partner vivrete una bella domenica all’insegna dei piaceri dell’amore.

Soli: un flirt con una persona vi divertirà parecchio, avrete mille cose da dire e fisserete un prossimo appuntamento.

Oroscopo del 24 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): pianificare il futuro

Oroscopo domenica Leone umore

Per oggi, evitate di darvi troppo da fare, concedetevi la possibilità di rilassarvi! Cercate di ridurre al minimo assoluto il programma della giornata. Sole, Giove, Saturno in Acquario vi agitano e voi dovete iniziare a pianificare il futuro, le azioni da intraprendere. Ma dovete farlo in piena sicurezza.

Lo stress, l’impulsività potrebbero farvi commettere degli errori. L’oroscopo annuncia che è domenica e a meno che non abbiate questioni davvero urgenti da risolvere, non dovete mettervi sotto pressione. E, se possibile, portate un po’ di armonia in famiglia, nell’ambiente circostante.

Oroscopo domenica Leone amore

In coppia: buona intesa, c’è tenerezza e vi dedicate reciprocamente mille piccole attenzioni.

Soli: uscite, navigate online. Il caso, il destino a volte riescono a sorprendere piacevolmente.

Oroscopo 24 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nella vita sociale, brillate

Oroscopo 24 gennaio Sagittario: umore

L’aspetto Venere-Nettuno porta il passato nel presente. Potreste essere spinti a chiamare una persona per sistemare una diversità di vedute che vi aveva allontanato. Nulla di drammatico ma se ci avete pensato vuol dire che per voi è importante e questa iniziativa sarà d’aiuto ad appianare la situazione.

L’oroscopo annuncia che la vostra attenzione è puntata sulla vita sociale, settore in cui brillate sempre ed è qui che solitamente siete brillanti e comunicativi. E oggi saprete intrattenere al meglio chi vi circonda, avrete inoltre la possibilità di stringere nuove relazioni.

Oroscopo Sagittario 24 gennaio: amore

In coppia: se con il partner avete qualche progetto, è il momento di iniziare a concretizzarli.

Soli: oggi rifletterete su alcune scelte o errori commessi in passato e ne farete tesoro per il futuro.

