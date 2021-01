Oroscopo di oggi e di lunedì 25 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo di oggi 25 gennaio

Oroscopo di lunedì 25 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Toro (stabilire le priorità) e Capricorno (ogni azione è studiata).

Oroscopo del 25 gennaio, gli astri segnalano al Toro di stabilire le priorità e al Capricorno che ogni azione sarà studiata a puntino.

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo del 25 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): stabilire le priorità



Oroscopo Toro 25 gennaio: umore

E’ un lunedì che vi vede sotto pressione, sarete parecchio impegnati e forse dovreste fermarvi a riflettere su quali sono le reali priorità. Potreste anche essere bravissimi nel multi-tasking, essere motivati quanto volete ma tutti e lo sapete, abbiamo un limite.

L’oroscopo annuncia che se non volete concludere la giornata in ginocchio, dovete concentrarvi prima sulla questione più importante e via via stabilire un ordine. Ve la caverete alla grande. E stasera, finalmente, concedetevi il diritto di non fare nulla, lasciate spazio alla pigrizia.

Oroscopo 25 Gennaio Toro: amore

In coppia: tutto si può dire tranne che l’eros sia addormentato. La serata si annuncia esplosiva.

Soli: vorreste vivere una folle passione ma tra fantasia e realtà ce ne corre. Probabilmente fantasticherete su una persona.

Oroscopo 25 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): evitate di tirare fuori vecchi rancori

Oroscopo Vergine del 25 gennaio: umore

La presenza di Marte in Toro vi regala splendide energie ma dovete fare attenzione a impegnarle al meglio. In caso contrario sarete nervosi e potreste anche diventare ostinati e aggressivi. Per cui, rimboccate le maniche e impegnatevi nel lavoro o praticate esercizio fisico.

E se dovesse esserci una conversazione accesa con una persona cara, per alleggerire le contrarietà, siate elastici, attenetevi alla situazione attuale, evitate di tirare fuori vecchi rancori, vecchie dispute. Il rischio è che si crei un’ulteriore battuta d’arresto e non ne uscireste vincenti.

Oroscopo Vergine del 25 gennaio: amore

In coppia: qualche discussione, su qualcosa avete opinioni diverse e non c’è verso di farvi cambiare idea.

Soli: poco loquaci, poco motivati e così facendo allontanerete la persona che vi interessa…

Oroscopo del 25 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): ogni azione è ben studiata

Oroscopo Capricorno del 25 gennaio: umore

Con Marte in Toro siete dinamici, dotati di tonnellate di energie e se avrete intenzione di prendere l’iniziativa non vi fermerà niente e nessuno. Ma prima, com’è nello stile del vostro segno, preparerete ben bene il terreno,

Il Capricorno non è impulsivo e quando entra in azione sa perfettamente cosa sta facendo e dove sta andando, ogni azione è studiata a puntino. E ora, grazie anche alla tenacia che vi distingue, l’oroscopo annuncia che raggiungerete l’obbiettivo che avete in mente.

Oroscopo Capricorno 25 gennaio: amore

In coppia: sembra abbiate intenzione di parlare di alcuni argomenti delicati. E il partner vi ascolterà attentamente.

Soli: non è giornata di incontro con il grande amore ma potrebbe scattare qualche piacevole flirt.

Per tutti gli altri segni clicca qui.