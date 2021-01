Oroscopo di oggi, martedì 26 gennaio 2021: Ariete, Leone e Sagittario, le previsioni e l’oroscopo di oggi

Oroscopo di martedì 26 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Ariete (permalosi) e Sagittario (evitate il pessimismo).

Per previsioni personalizzate sul vostro oroscopo potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Oroscopo di oggi 26 gennaio 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): permalosi ma vi controllerete

Oroscopo Ariete umore

La Luna in Cancro vi rende permalosi ma probabilmente non reagirete, terrete i commenti per voi. Siete coscienti che potreste ferire la sensibilità di chi avete di fronte, soprattutto se si tratta di un amico o un collega che apprezzate.

E anche in famiglia, annuncia l’oroscopo, grazie alle vibrazioni che Saturno invia al vostro segno riuscirete a controllare gli alti e bassi d’umore. Il pianeta vi spinge infatti a rispettare le regole che riguardano le relazioni e arrivare a un nuovo livello di comprensione.

Oroscopo di oggi Ariete 26 Gennaio amore

In coppia: se avete delle preoccupazioni, il sostegno del partner avrà il potere di dissipare l’ansia.

Soli: un colpo di fulmine scaccerà la malinconia. Vivete i bei momenti che vi aspettano senza apprensione,

Oroscopo di oggi 26 gennaio 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): Marte vi rende inflessibili

Oroscopo martedì Leone umore

E’ una fase un po’ complicata, in cui un lavoro – o una società professionale – potrebbe essere messo in discussione e per il vostro segno è sempre complicato dover voltare pagina o essere costretti a sopportare una situazione sulla quale non avete potere.

In ogni caso, Marte in Toro accentua la vostra natura talvolta inflessibile. Cercate di non esserlo con tutti, cercate di comprendere la sensibilità di chi avete di fronte poiché, annuncia l’oroscopo, in caso contrario le cose prenderebbero una brutta piega.

Oroscopo martedì Leone amore

In coppia: sognare fa bene nonché proiettarvi nel futuro e allontanarvi dal quotidiano.

Soli: avrete la possibilità di dare il via a una storia seria con una persona che già conoscete o siete sul punto di incontrare.

Oroscopo 26 gennaio 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non siete campioni di ottimismo

Oroscopo 26 gennaio Sagittario: umore

Oggi non siete campioni di ottimismo, l’immaginazione potrebbe farvi pensare che una relazione personale o di lavoro non stia andando nella direzione desiderata. E’ un senso d’insicurezza difficile da affrontare ma invece di concentrare l’attenzione su ciò che di negativo potrebbe accadere, valutate ciò che sta funzionando.

Smettete di tormentarvi inutilmente. Non è escluso, annuncia l’oroscopo, che potrebbe riemergere una questione di denaro. Una somma che vi devono o che al contrario dovete restituire. In questo secondo caso, rappresenta una spina nel fianco.

Oroscopo Sagittario 26 gennaio: amore

In coppia: con il partner affrontate insieme qualsiasi problema, prendete insieme le decisioni e ciò rafforza la relazione.

Soli: una persona potrebbe affascinarvi. Vi farà un gran bene lasciarvi andare alle emozioni.

