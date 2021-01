Oroscopo di oggi Sabato 23 gennaio 2021: Toro, Vergine e Capricorno, oroscopo oggi 23 gennaio

Oroscopo di oggi sabato 23 gennaio 2021, cosa dicono gli astri per i segni di Terra, Toro, Vergine, Capricorno. In evidenza Vergine (molto permalosi) e Capricorno (siete più comprensivi).

Oroscopo del 23 gennaio, gli astri segnalano alla Vergine che è molto permalosa e al Capricorno che è più comprensivo.

Oroscopo di oggi 23 gennaio 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): stop allo stress, rilassatevi



Oroscopo Toro oggi 23 gennaio: umore

Non è estenuante farvi carico continuamente di tutte le responsabilità? Per oggi e domani, fermatevi e lasciate che siano gli altri a correre a destra e a sinistra. Potrebbe essere una bella e rilassante esperienza al punto che potreste decidere di ripeterla più spesso.

Tanto più che amici e familiari sono ben disposti nei vostri confronti, hanno un atteggiamento affettuoso e non dovete sottostimare ciò che vi offrono. Ricambiate lo stesso affetto, segnala l’oroscopo, e ne trarrete voi per primi dei benefici a livello emotivo.

Oroscopo oggi 23 Gennaio Toro: amore

In coppia: prenderete coscienza dell’importanza della comunicazione sincera. E oggi la metterete in pratica.

Soli: farete una selezione nei vostri contatti, eliminerete chi non vi dà nulla. Saggia iniziativa.

Oroscopo oggi 23 Gennaio Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): molto permalosi

Oroscopo Vergine oggi 23 gennaio: umore

E’ un fine settimana in cui sarete molto permalosi. Ma se qualcuno è critico nei vostri confronti potrebbe essere per motivi diversi da quel che pensate. Di conseguenza, non prendete ciò che dice sul personale e semmai parlatene con tranquillità.

Più in generale, oggi e domani è difficile che riuscirete a rilassarvi. Ma alla fine, ne avete davvero voglia? Quando non avete nulla da fare, pur di non rimanere con le mani in mano, inventate un’’infinità di cose – compresi lavoretti in casa – che vi tengano impegnati.

Oroscopo Vergine di oggi 23 gennaio: amore

In coppia: rischiate di dire frasi poco gentili al partner e senza che vi abbia provocato. Che vi prende, volete scatenare delle tensioni?

Soli: non vi fiderete delle promesse di una persona che vi corteggia e farete bene. Non è affidabile.

Oroscopo di oggi 23 gennaio 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): siete più comprensivi

Oroscopo Capricorno di oggi 23 gennaio: umore

Probabile abbiate deciso di rimandare un chiarimento riguardo a una questione delicata e avete fatto bene, soprattutto se aveva scatenato forti emozioni. Non è escluso che collega o una persona cara abbia scatenato il vostro nervosismo e potreste aver pensato che l’abbia fatto apposta,

Ma nel fine settimana l’atmosfera è più distesa, voi siete più comprensivi e potreste essere pronti a risolvere in modo pacifico. L’oroscopo annuncia che se state aspettando una somma di denaro che vi devono, la cosa migliore è reclamare!

Oroscopo Capricorno oggi 23 gennaio: amore

In coppia: la relazione si rafforza, la passione è alta. Ad attendervi c’è una serata bollente.

Soli: avrete, se lo vorrete, la possibilità di incontrare una persona seria, pronta a impegnarsi.

