Oroscopo di sabato 19 dicembre 2020: le previsioni per Ariete, Leone, Sagittario, di sabato 19 dicembre 2020

Oroscopo di sabato 19 dicembre 2020, cosa dicono gli astri per i segni di Fuoco. Ariete, Leone, Sagittario. In evidenza Leone (circolano pensieri cupi) e Sagittario (a fine giornata rallentate il ritmo).

Oroscopo del 19 dicembre, gli astri dicono al Leone che le persone care vi faranno ritrovare il sorriso e al Sagittario: la vita sociale è frizzante.

Oroscopo 19 dicembre 2020 Ariete (21 marzo-21 aprile): decisioni sagge, risultati concreti

Oroscopo ariete umore

E’ una bella giornata, in cui l’oroscopo annuncia l’arrivo di buone notizie e avete l’istinto giusto, la capacità di prendere decisioni sagge che vi portano in una direzione che andrà a vostro vantaggio, porterà risultati concreti. Ma non solo: riuscirete a ottenere delle protezioni utili per raggiungere i vostri obbiettivi.

Avete fascino, siete entusiasti, con la volontà di riuscire e attirate facilmente l’altrui benevolenza. E’ una buona giornata per trasformare degli incontri in relazioni durevoli, all’insegna anche della stima, della solidarietà e del rispetto.

Oroscopo ariete amore

In coppia: c’è aria di rinnovamento che renderà entrambi felici. Avete nuovamente voglia di proiettarvi nel futuro.

Soli: avete le carte in regola per brillare, distinguervi e sedurre. Sfruttate questi assi nella manica per conquistare!

Oroscopo 19 dicembre 2020 Leone (23 luglio-23 agosto): le persone care fanno ritrovare il sorriso.

Oroscopo leone umore

Le persone care avranno un ruolo prezioso: sapranno farvi ritrovare il sorriso e l’ottimismo. E sì perché oggi avete pensieri cupi riguardo ad alcune situazioni e amici e familiari saranno pronti a farvi vedere le cose in un’ottica più positiva.

E’ pur vero che Giove e Saturno in Acquario – in opposizione al vostro Sole – non sono il massimo e scatenano ansia, tuttavia l’oroscopo annuncia che è uno stato d’animo inutile poiché non potete pensare di controllare tutto. Non è escluso che siate irrequieti poiché pensate che una relazione sia limitativa.

Oroscopo leone amore

In coppia: atmosfera sensuale, il partner vi dimostrerà il suo amore e vi sentirete molto più sereni.

Soli: quello che inizialmente è un flirt con un/a collega potrebbe trasformarsi in una lunga storia d’amore.

Oroscopo 19 dicembre 2020 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): di buonumore e in ottima compagnia.

Oroscopo sagittario umore

In piena forma, di buonumore, pronti a condividere i vari piaceri in buona compagnia. E i pianeti puntano i riflettori sulla vostra cerchia di amici, dei contatti che potrebbero ampliarsi. La comunicazione è al top nonché il networking e la socializzazione. Gli spostamenti oggi sono favoriti, avete bisogno di spezzare il solito quotidiano e uscire avrà il potere di rigenerarvi.

A fine giornata, con l’arrivo della Luna in Pesci cercate di rallentare il ritmo. L’oroscopo annuncia che potrebbero intrigarvi nuovi interessi, soprattutto se legati alla tecnologia.

Oroscopo sagittario amore

In coppia: può essere che esprimiate i sentimenti in modo un po’ troppo possessivo e il partner sentirsi soffocato.

Soli: se volete dichiarare il vostro amore, fate pure. L’importante è che diciate le parole giuste.

