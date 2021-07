Oroscopo domani 1 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 1 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un severo controllo della realtà

Oroscopo domani Ariete umore

Sole e Mercurio congiunti in Leone, accentuano la creatività ma non solo, potreste sviluppare ottime idee imprenditoriali. E sarete pronti a dare il via. A frenarvi potrebbe essere la dissonanza dei due pianeti con Saturno: vi spingeranno a operare un severo controllo della realtà riguardo alle aspirazioni e spegnere l’entusiasmo.

Prendete le cose con calma. Non permettete, inoltre che a frenarvi siano le opinioni degli altri. Ciò che avete in mente di realizzare è unico: andate comunque avanti.

Oroscopo domani Ariete 1 agosto amore

In coppia: in programma c’è la dolcezza di vivere, con il partner godrete di momenti intimi o uscirete in compagnia degli amici.

Soli: i pianeti favoriscono le conversazioni, gli incontri imprevisti ma occhio a partire in quarta con una persona…

Oroscopo domani 1 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): le emozioni sono altalenanti

Oroscopo domani domenica 1 Leone umore

Una persona sembra proprio non capirvi ma dovete evitare di scoraggiarvi. Non dovete permettere che vi faccia innervosire poiché siete in grado di ribaltare la situazione e non farvi opprimere da qualsiasi critica. E’ una giornata in cui le emozioni sono altalenanti: alti e bassi estremi.

Da un lato siete lucidi, produttivi ed entusiasti dall’altra eventuali critiche di un concorrente, un avversario potrebbero avere il potere di mettervi a terra. Attrezzatevi emotivamente poiché anche domani non sarà di tutto riposo.

Oroscopo domani domenica Leone amore

In coppia: circola un po’ d’insoddisfazione che incide sul morale. Potreste attribuire la responsabilità al partner.

Soli: vi prenderete cura di voi, del vostro benessere, potreste organizzare una vacanza.

Oroscopo domani 1 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): poco motivati

Oroscopo 1 agosto Sagittario: umore

Oggi vi sarà difficile immaginare di poter cogliere un’opportunità o una sfida: i passaggi odierni scatenano infatti un po’ di frustrazione, minano la vostra motivazione. Ma se nel corso della prossima settimana avrete il coraggio di provarci, vi renderete conto che non è nulla che non possiate gestire.

Potreste inoltre sentire che il tempo stringe e non c’è spazio per esplorare nuove possibilità. Eppure grazie alle vostre idee vi accorgerete che è fattibile.

Oroscopo domani Sagittario 1 agosto: amore

In coppia: avete delle esigenze ma le ha anche il partner e dovreste trovare una soluzione. Ciò che dovete fare è trovare un compromesso, fare qualche concessione.

Soli: se attualmente è calma piatta, le cose cambieranno rapidamente. Potrebbe esserci un incontro sul posto di lavoro.

