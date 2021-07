Oroscopo domani 1 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 1 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): distinguervi dalla massa



Oroscopo domani Gemelli domenica 1 agosto 2021

Potreste desiderare di distinguervi dalla massa ma esitare. La congiunzione Sole-Mercurio, rappresenta la spinta giusta per migliorare la vostra presenza sui social media ed entrare in contatto con persone che potrebbero essere interessate a ciò che fate.

Una parte di voi probabilmente oppone resistenza nel timore che diventando famosi o quantomeno apprezzati sareste prima o poi costretti a uscire dalla vostra zona di comfort. Ma se volete avere successo, ne vale sicuramente la pena.

Oroscopo domani Gemelli di oggi domenica 1 agosto: amore

In coppia: l’atmosfera è tesa e in un modo o nell’altro dovreste far evolvere la situazione.

Soli: potrebbe esserci un incontro ma dovete evitare l’impazienza. In caso contrario non nascerà nulla.

Oroscopo domani 1 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): timore delle critiche

Oroscopo domani Bilancia di domenica 1 agosto: umore

Il vostro peggio nemico, oggi potreste essere proprio voi stessi. Per timore delle critiche di chi vi circonda, alcuni aspetti astrali potrebbero spingervi ad avere un ruolo minore. La congiunzione Sole-Mercurio, rappresenta invece un invito a socializzare e interagire con persone che vi piacciono, che vi entusiasmano e sono stimolanti.

Allora, superate le paure, accettate inviti e incontri, condividete le vostre idee, rinnovate le relazioni e mettetevi al centro della scena.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 1 agosto: amore

In coppia: vivere insieme deve essere un piacere e non un lavoro. Che ciascuno segua il proprio ritmo.

Soli: chi si somiglia si piglia o gli opposti si attraggono: in ogni caso oggi vi innamorerete!

Oroscopo domani 1 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): non siete di buonumore

Oroscopo domani Acquario di domenica 1 agosto: umore

Con gli aspetti astrali odierni l’ultima cosa che oggi vorrete fare è spostarvi. Preferirete rimanere in casa, al riparo da un’eventuale atmosfera stressante. Non siete di buonumore, alcuni Acquario sono preoccupati per qualche questione e la voglia di uscire è pari a zero.

Alcuni Acquario, più semplicemente potrebbero riflettere su un’offerta, una proposta ed è arrivato il momento di decidere. Tuttavia, la congiunzione Sole-Mercurio, questa domenica invita il vostro segno a lasciare tutto alle spalle, a uscire, socializzare e divertirvi.

Oroscopo domani Acquario di domenica 1 agosto: amore

In coppia: esprimete le emozioni ed evitate di chiudervi a riccio. Se il comportamento del partner non vi piace, parlate apertamente.

Soli: inviti e incontri non mancherebbero ma oggi prenderete le distanze, la voglia è quella di rimanere dietro le quinte.

