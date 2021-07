Oroscopo domani 1 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani domenica 1 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): il peso delle responsabilità



Oroscopo domani Toro umore

Potreste sentirvi sopraffatti dal peso delle responsabilità, dal senso del dovere e se non vi concedete mai il tempo di rilassarvi o trascorrere del tempo di qualità con la famiglia, è arrivato il momento di cambiare qualcosa.

Gli aspetti attuali indicano che dovreste delegare o trovare altri modi per semplificare la vita. Rappresentano un’opportunità per riorganizzare gli impegni di lavoro e rivedere il ritmo delle giornate. Non dovete, dunque, esitare.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: date la priorità alla stabilità emotiva, ai piaceri sensuali, cosa che appagherà anche il partner.

Soli: colpo di fulmine, un’attrazione all’insegna della passione: oggi può accadere di tutto.

Oroscopo domani domenica 1 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): gestire meglio il tempo

Oroscopo domani domenica 1 agosto Vergine umore

Il desiderio odierno potrebbe essere quello di ritagliare un po’ di tempo solo per voi, riflettere e chiarire mentalmente alcune questioni. Ma le responsabilità quotidiane potrebbero rappresentare un impedimento. Sfruttate questa giornata per apportare alcune modifiche radicali alla routine e, per quanto è possibile, gestire meglio il tempo.

Ciò vi darà maggiore possibilità di rilassarvi, riflettere e ricaricarvi. L’equilibrio psicofisico è fondamentale. Nel momento in cui vi rendete conto che le cose stanno andando fuori sincronia, intervenite.

Oroscopo domani vergine per l’amore di domenica 1 agosto 2021

In coppia: i pianeti vi invitano a mostrare l’amore e il desiderio con più slancio del solito.

Soli: approfondirete la conoscenza di una persona che vi attrae e presto darete il via a una storia.

Oroscopo domani domenica 1 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): esaminare entrate e uscite di denaro

Oroscopo di domani domenica 1 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

La congiunzione Sole-Mercurio è un invito a esaminare attentamente le entrate e le uscite di denaro, anche quelle riguardanti eventualmente la vostra attività. Potrebbero esserci alcune notizie interessanti rispetto un investimento o un prestito ma in questo momento, considerata la dissonanza dei due pianeti con Saturno, è consigliabile non firmare alcun contratto.

Stringere accordi ora, nel tempo non comporterebbe grandi progressi. State dunque attenti alle vostre finanze. Con gli aspetti odierni, potrebbe emergere la consapevolezza di quali muri avete messo nelle relazioni: se sono giusti o eretti solo con l’intento di difendervi.

Oroscopo domani capricorno amore domenica 1 agosto

In coppia: saprete cosa fare per uscire dalla routine, oggi avete il dono di creare un buona atmosfera e una dolce armonia.

Soli: un amico/a potrebbe provare sentimenti forti e dichiararsi. Probabilmente è ciò che speravate.

